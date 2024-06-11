Yıldız Tilbe’den başörtülü paylaşım: Takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı

Sesi ve şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi olan Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Şarkıcı Yıldız Tilbe son olarak başörtülü fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Konser sonrası yaptığı o paylaşıma yorum yağdı.

1 / 9 Yıldız Tilbe kariyerinin 30. yılını Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda verdiği konserle taçlandırdı.

2 / 9 Konserde müzik severler bu tarihi akşama şahitlik etti.

3 / 9 Programına 30 yıl önce Haziran 1994’te müzik severlere ilk merhaba dediği şarkısı ‘Delikanlım’ ile başlayan Yıldız Tilbe dünden bugüne hit olmuş şarkılarını söyledi.

4 / 9 20 kişilik dev orkestrası ile gözleri kamaştıran Yıldız Tilbe alkış ve ıslık yağmuruna tutuldu.

5 / 9 Sosyal medyayı aktif kullanan Yıldız Tilbe konser sonrası X hesabından bir paylaşım yaptı.

6 / 9 Tilbe, arabasının içinde çektiği başörtülü fotoğraflarını yayınladı.

7 / 9 Ünlü şarkıcının yayınladığı karelere takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

8 / 9 Bazı takipçileri, "Abla çok yakışmış" yorumunda bulundu.