Yol hipnozuna dikkat: Gişelerde art arda yaşanan kazalar akıllara bu hastalığı getirdi

Pendik'te iki gün arayla gişelerde trafik kazası meydana geldi. Her iki kaza da birbirinin kopyası gibi. Uzmanlar uyarıyor, gişeye yaklaşırken ya da yağışlı havalarda uyulması gereken kurallar var.
Hız göstergesi saatte 130 kilometreyi işaret ediyordu. Kazadan ağır yaralı olarak kurtarılan sürücü Cihat Duman, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Pendik'te Cumartesi günü de bu sefer Kurnaköy gişelerinde benzer bir kaza oldu. Yine bir otomobil gişelerde duran TIR'a çarptı. Kazada, 4 kişi hayatını kaybetti.
"YAĞIŞLI HAVANIN İLK SAATLERİNE DİKKAT!"
Art arda meydana gelen kazalar özellikle yağmurlu havalarda sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini gösteriyor.
NTV'nin haberine göre; Otomobil ve Sürüş Uzmanı Turgut Yüksekdağ, özellikle yağışlı havaların ilk saatlerinde yolun daha kaygan olduğuna dikkat çekiyor.
Yüksekdağ, "Bu kazada hız yine düşürülmemiş orada araç veya TIR olduğu varsayımını göz önüne almamış. Gişelere gelirken 30 kilometre maksimum süratle geçilecek der ama sürücülerin çok hızlı gelebiliyor" değerlendirmesinde bulundu.
"ÖNDEKİ ARACIN OTOMATİK GEÇECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORLAR"
Gişelerdeki kazalarda genellikle öndeki aracın Hızlı Geçiş Sistemi'ni kullanacağı düşüncesiyle hız azaltmadıklarından dolayı kaynaklandığını söyleyen Yüksekdağ, "Otomatik geçeceklerini düşünüyorlar ama duran ödeme yapan veya herhangi bir sebepten duran otomobiller olduğunu da hesaba katmak gerek" uyarısında bulundu.
YOL HİPNOZUNA DİKKAT!
Yol hipnozuna dikkat çeken Yüksekdağ, "Yol hipnozu diye bir şey var. Özellikle yol konsantrasyonunuz yoksa belli bir süratle gidiyorsanız, yol hipnozu ile karşılaşabilirsiniz. Aslında o an yolun neresinde olduğunuz ve neyle karşılaşacağınızın farkında olmayabilirsiniz. Bir diğer önemli bir şey sürücülerin sık sık telefonla uğraştığını görüyoruz" diye konuştu.
Otomobil kullanmanın her dakika her saniye tam konsantrasyon gerektirdiğini belirten Yüksekdağ, "Yola konsantre olacaksınız. Otomobilinize konsantre olacaksınız. Yola hava şartlarına göre aracınızı kullanacaksınız" uyarısında bulundu.