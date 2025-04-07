Yol hipnozuna dikkat: Gişelerde art arda yaşanan kazalar akıllara bu hastalığı getirdi

YOL HİPNOZUNA DİKKAT!

Yol hipnozuna dikkat çeken Yüksekdağ, "Yol hipnozu diye bir şey var. Özellikle yol konsantrasyonunuz yoksa belli bir süratle gidiyorsanız, yol hipnozu ile karşılaşabilirsiniz. Aslında o an yolun neresinde olduğunuz ve neyle karşılaşacağınızın farkında olmayabilirsiniz. Bir diğer önemli bir şey sürücülerin sık sık telefonla uğraştığını görüyoruz" diye konuştu.