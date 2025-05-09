Yüksekova'da kadınların pancar otu toplama mesaisi başladı

Peynir ve çeşitli yemeklerde kullanılmak üzere pancar toplayan kadınlardan 3 çocuk annesi Süreyya Çelik, "Her yıl mayıs ayında ovamızda kendiliğinden yetişen doğal bitkileri toplayıp, yemeklerde ve peynir yapımında kullanıyoruz. Hem çevrenin bize yaşattığı güzelliği hem de bir bölümünü sattığımız doğal otları topluyoruz" dedi.