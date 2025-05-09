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Yüksekova'da kadınların pancar otu toplama mesaisi başladı

Yüksekova'da kadınların pancar otu toplama mesaisi başladı

11:459/05/2025, Cuma
DHA
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kadınlar, baharın gelmesi ile ovaya çıkıp, pancar otu toplama mesaisine başladı.

Yüksekova'da ovalar, uzun geçen kış mevsiminin ardından baharın gelmesiyle canlandı.

 İlçe merkezinin çevresindeki düz ovanın yeşil örtüsü, boy vermeye başlayan sarı çiçekler ve 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağları'ndaki beyaz kar örtüsü ile bölgede güzel manzara oluşurken; kadınların da pancar otu mesaisi başladı.

Peynir ve çeşitli yemeklerde kullanılmak üzere pancar toplayan kadınlardan 3 çocuk annesi Süreyya Çelik, "Her yıl mayıs ayında ovamızda kendiliğinden yetişen doğal bitkileri toplayıp, yemeklerde ve peynir yapımında kullanıyoruz. Hem çevrenin bize yaşattığı güzelliği hem de bir bölümünü sattığımız doğal otları topluyoruz" dedi.

#hakkari
#yüksekova
#pancar
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