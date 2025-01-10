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Zeki insanların doğduğu ay açıklandı: Bilim adamları nedenini böyle değerlendirdi

Zeki insanların doğduğu ay açıklandı: Bilim adamları nedenini böyle değerlendirdi

Pınar Görgü
Pınar Görgü
11:4910/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Doğduğumuz ay ile zeka arasında bağlantı olduğuna dair yapılan araştırmanın sonuçları dikkat çekti. Bilim adamları en zeki çocukların belirli bir ayda doğduğunu ortaya çıkardı. Bu bulgulara göre, o ayda doğan çocuklar daha fazla öne çıkıyor. Uzmanlar, bu ilişkinin çevresel faktörlerle de desteklendiğini belirtiyor. Peki, en zeki çocuklar hangi ayda doğuyor?

ABD'de okul performansları dikkate alınarak yapılan çalışmada doğum ayı ve zeka arasındaki bağlantı incelendi. 6 ile 15 yaş arasındaki çocukların okul performansları dikkate alınarak yapılan çalışmada şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Yapılan çalışmalar kapsamında bu ayda doğan çocukların daha yüksek zekaya sahip olabileceği bulgusuna ulaşıldı.

Araştırma, çocukların doğum ayının zeka gelişimi üzerinde etkili olabileceği yönünde ilginç bir bakış açısı sunuyor.

Eylül ayında doğan çocukların, akademik başarılarıyla öne çıktıkları belirlenirken Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen ve 1 milyon öğrencinin verilerini inceleyen bilim adamları, Eylül ayında doğan öğrencilerin, okul performanslarında diğer aylarda doğanlara göre daha başarılı olduklarını ortaya çıkardı.

En zeki çocuklar bu ayda doğuyor

Araştırmacılara göre eylül ayında dünyaya gelen çocukların ders performansları, diğer aylarda doğan çocuklardan daha fazla. Belirgin olan bu fark ortaokul ve lise dönemi için geçerli sayılıyor.


Ancak değişken olarak üniversitelerde de en yüksek dereceleri elde eden öğrenciler bulunuyor.

Ağustos ayı: Spor yeteneği ön planda

Çalışmaya benzer bir şekilde yürütülen araştırmada ise sonbahar ve kış aylarında doğan çocukların diğer aylarda doğanlara göre daha uzun bir yaşam ömrüne sahip olduğu belirtildi.

Ağustos ayında doğan çocuklar akademik anlamda başarısız gösterilse de, spor alanındaki en yetenekli isimlerin bu ayda doğanlar arasında yer alıyor. Spor alanında adını duyuran en yıldız oyuncuların birçoğu bu ayda dünyaya gelmiş.

Eylül ile aralık aylarında bebek bekleyenler dikkat

ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu'nun açıklamasına göre, ABD'de çocukların okula başlama yaşı olan 6 yaş göz önünde bulundurulduğunda, Eylül ile Aralık ayları arasında doğan çocukların, yaz aylarında doğanlara göre daha büyük yaşlarda eğitime başladıkları ve bu durumun zeka seviyelerini olumlu yönde etkilediği düşünülüyor.

Bu araştırmalar, doğum ayının sadece burçları ve doğum günlerini değil, aynı zamanda zeka ve yaşam süresi gibi önemli faktörleri de etkileyebileceğini gösteriyor.

Sonbahar ve kış aylarında doğan insanların, ilkbahar ve yaz aylarında doğanlara göre daha uzun yaşadıkları da bu çalışmalarla destekleniyor.

#sağlık
#Doğum günü
#Doğum Tarihi

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