10. YARGI PAKETİ GENEL AF YASASI SON DAKİKA! Af yasası ve infaz düzenlemesi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? Adalet Bakanı son dakika

Adalet Bakanlığı’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı 10. Yargı Paketi tamamlandı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmak üzere hazırlandı. 40 maddeden oluşan yeni düzenleme, özellikle infaz sistemi, denetimli serbestlik süresi ve ceza adaletine ilişkin önemli değişiklikler içerecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamaları sonrası kamuoyunda beklentiler yükselirken, taslağın Meclis'e sunulmasıyla birlikte infaz indirimi, denetimli serbestlikte esneklik ve bazı suç tiplerine yönelik yeni uygulamaların gündeme gelmesi bekleniyor. Yasa teklifinin içeriği henüz resmi olarak açıklanmasa da, milyonlarca mahkum yakını ve hukuk çevresi paketin getireceği değişiklikleri merakla bekliyor.
Adalet sistemine yönelik önemli yenilikler getirmesi beklenen 10. Yargı Paketi için hazırlıklar tamamlandı. 40 maddelik düzenlemenin kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması bekleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un duyurusuyla gündeme gelen yeni paket, özellikle infaz düzenlemeleri ve denetimli serbestlik süresinde yapılacak olası değişikliklerle dikkat çekiyor. Yeni yargı paketinin içeriği, affa ilişkin net bir hüküm bulunup bulunmadığı ve hangi suçlar için düzenleme getirileceği konularında toplumun geniş kesimi tarafından yakından takip ediliyor. Taslağın yasalaşması halinde, yargı sisteminde önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor.
MAHKUMLARA AF ÇIKACAK MI?
10. Yargı Paketi taslak çalışması tamamlanırken TBMM’ye gelecek ve ardından milletvekillerinin onayına sunulacak.
Ceza İnfaz Kanunu Değişikliği veya diğer bir ifadeyle 10. Yargı Paketi’nde genel af veya kısmi affa ilişkin bir madde yer almıyor. Bakan Tunç yaptığı açıklamada “ "Özellikle kamuoyunda af olarak değerlendirilen husus bir kere yanlış bir anlaşılma. Burada herhangi bir af söz konusu değil. Bizim böyle bir gündemimiz de söz konusu değil. Burada özellikle Ceza İnfaz Kanunu’nda yapılacak olan düzenlemeler cezaevlerindeki şartlarla ilgili. Yine hasta hükümlülerin şartları, onların alternatif infaz usullerinden yararlanabilmeleri, belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili yine tabii bazı suçlar hariç tutulmak kaydıyla ve kapsam itibarıyla bunlar tabii ki milletvekillerimizin takdirlerinde olan hususlar.” ifadelerini kullandı.
CEZALAR ARTIRILACAK
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında Ceza İnfaz Kanunu’nda değişikliği ön gören yeni yargı paketi çalışmalarının detaylarını açıkladı. Adalet Bakanı, kuru sıkı silahlarla ateş etmenin de meskun mahalde ateş etme suçu kapsamına alındığını belirterek, "Bu suçun düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi yerlerde işlenmesi halinde ceza yaptırımları yarısından bir katına kadar artırılacak." ifadelerini kullandı.
HANGİ CEZALARIN ARTIRILMASI BEKLENİYOR?
Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma ( 6 aydan 2 yıla)
Suç kurma ve yönetme suçu
Taksirle öldürme suçu
Trafikte yol kesme ( 1 yıldan 3 yıla kadar hapis)
Kuru sıkı silahla ateş etme
RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANIP YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Bakan Tunç açıklamasında “ 40 maddelik ceza adaleti sisteminin artırılmasına yönelik taslakta soruşturma kovuşturma ve infaz aşamalarının daha etkin olması için önemli huşuları içerecek taslağı milletvekillerin takdirlerine arz ettik, önümüzdeki günlerde mecliste görüşmeleri başlayacak." ifadelerine yer verdi. Buna göre; Yargı Paketi infaz düzenlemesiyle ilgili teklif kısa zaman içinde Meclis'e sunulacak. Meclis'te yapılacak görüşmelerin ardından 10. Yargı Paketi'ne ilişkin yasa teklifi önce Meclis'ten geçecek ve daha sonra da Resmi Gazete'de yayınlanacak.