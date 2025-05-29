10. YARGI PAKETİ GENEL AF YASASI SON DAKİKA: Genel af ve infaz düzenlemesi yasası çıkacak mı? Adalet Bakanlığı son dakika açıklamalar

Adalet sisteminde köklü değişiklikler getirmesi beklenen 10. Yargı Paketi’ne ilişkin gelişmeler, kamuoyunun gündeminde sıcaklığını koruyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürülen pakette hangi düzenlemelerin yer alacağı merak konusu olurken, özellikle genel af ve denetimli serbestlik gibi başlıklarda beklentiler artmış durumda. Son olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yaptığı açıklamalar, yeni paketin içeriğine dair ipuçları verdi. Peki, 10. Yargı Paketi ne zaman Meclis'e sunulacak, içinde hangi düzenlemeler yer alacak?
Yargı alanında reform sürecinin bir parçası olan 10. Yargı Paketi, Türkiye gündeminin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı paket, ceza adalet sisteminden infaz düzenlemelerine kadar birçok alanda yenilikler öngörüyor. Özellikle af düzenlemesi ve denetimli serbestlik süresinde yapılacak değişiklikler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bakan Yılmaz Tunç’un son açıklamalarıyla birlikte paketin Meclis takvimi de merak konusu oldu. İşte 10. Yargı Paketi’ne dair son gelişmeler ve detaylar...
10. YARGI PAKETİ MECLİS'E SUNULDU MU?
Geçtiğimiz günlerde 10. Yargı Paketi'ne ilişkin konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza adalet sisteminin etkinliğini artırılması amacıyla hazırlanan 10. Yargı Paketi kanun teklifi taslağının tamamlandığını ve milletvekillerinin takdirine sunulduğunu söyledi.
Bakan Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Yaklaşık 40 maddelik ceza adaleti sisteminin etkinliğin artırılmasına yönelik taslakta soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamasıyla ilgili olarak 3 aşamadan oluşan ceza adalet sisteminin her bir aşamasının daha etkin olması ve özellikle vatandaşlarımızın yargıya güvenini, adalete güvenini daha da yukarıya çıkaracak, toplumun suçtan ve suçludan korunması noktasında toplumsal barış ve huzurun sağlanması noktasında önemli hususları ihtiva edecek hükümler içeren taslağımızı milletvekillerimizin takdirine arz ettik. Önümüzdeki günler içerisinde inşallah mecliste görüşmeleri başlayacak."
GENEL AF ÇIKACAK MI?
Geçtiğimiz günlerde ise pakette özellikle trafik suçlarında toplumda rahatsızlık oluşturan, yol kesme ve kutlama günlerinde silah kullanılması gibi konuların yer alacağını anlatan Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:
"Özellikle kamuoyunda af olarak değerlendirilen husus, bir kere yanlış bir anlaşılma. Burada herhangi bir af söz konusu değil. Böyle bir gündemimiz de söz konusu değil. Burada özellikle Ceza İnfaz Kanunu'nda yapılacak düzenlemeler, cezaevlerindeki şartlarla ilgili yine hasta hükümlülerin şartları, onların alternatif infaz usullerinden yararlanabilmeleri, belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili. Yine bazı suçlar hariç tutulmak kaydıyla ve kapsamı itibarıyla bunlar tabii ki milletvekillerimizin takdirlerinde olan hususlar. Özellikle 55 bin kişinin affedileceği şeklindeki değerlendirme bir kere doğru değil."
10. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ VE MADDELERİ
10. Yargı Paketi'nde ceza adalet ve cezalardaki caydırıcılığa dair önemli maddeler yer alıyor. Özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya, denetimli serbestlik uygulamalarına, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik çalışmaların olacağının sinyali verilmişti.
Çalışmalarla denetimli serbestlikten kaynaklanan problemler giderilecek ve tutuklama tedbiriyle ilgili ceza mahkemesi kanununda yapılacak değişiklikleri içerecek.
Yanı sıra 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanların denetimli serbestlikten yararlandığı kovid düzenlemesinin bu tarihten önce suç işleyen ve cezası kesinleşmeyen hükümlüleri kapsamamıştı. Bu düzenlemenin söz konusu kesim için de değerlendirilmesi bekleniyor.