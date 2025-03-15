10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, infaz düzenlemesi var mı? Kısmi af ve denetimli serbestlik son gelişmeler

Yargı Paketi’ne ilişkin çalışmalar devam ediyor. 55 maddelik düzenleme kapsamında 14 farklı kanunda değişiklik yapılması öngörülüyor. Haksız tahrik indirimiyle ilgili cezaların artırılması ve cezasızlık algısının önüne geçilmesi hedeflenirken, infaz sürelerine yönelik yeni düzenlemeler de gündemde. Genel veya kısmi af konusunda ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, herhangi bir çalışma olmadığını belirtti. Yargı paketi önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulacak.
TBMM’ye sunulması beklenen 10. Yargı Paketi, infaz düzenlemeleri ve ceza yasalarındaki değişiklikler nedeniyle yakından takip ediliyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Af gibi bir konu gündemimizde yok." diyerek genel af beklentilerine kapıyı kapattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise haksız tahrik indirimiyle ilgili düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Paket kapsamında tutuklama yasağına ilişkin 2 yıllık sınır korunurken, hâkimlere 2 yıl altı cezalarda da tutuklama yetkisi tanınması planlanıyor. Yargı paketinin önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması bekleniyor.
ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ'TAN AF SORUSUNA YANIT
Bakan Tunç, genel af iddialarına ilişkin, "Af söz konusu değil. Kamuoyunda tartışılan ve basına yansıyan 31 Temmuz 2023 tarihi itibarı ile cezaevinde bulunan ve denetimli serbestliğine 5 yıl kalanlarla ilgili Covid-19 izni çıkmıştı. Şu anda konuşulan konu da 31 Temmuz 2023 tarihi itibarı ile cezaevinde bulunmayan; ancak suç tarihi itibari ile daha önce suç işlediği halde bu yasadan yararlanamayanlarla ilgili bir talep var. Bu kişilerin bu yasadan yararlanamayanlar için talep var. Bu talebin değerlendirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ait. Af söz konusu değildir" dedi.
55 MADDELİK PAKET HAZIR
Adalet Bakanlığı kaynaklarından edindiğim bilgiye göre, yeni taslak paket hazır. Bu taslak ilgili bakanlıklara gönderildi ve görüşe açıldı. Önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması bekleniyor. Daha önceki yargı paketlerinden çıkarılan infaz düzenlemeleri 10’uncu pakette yer alıyor. Pakette, 14 farklı kanunda değişiklik veya düzenleme var. Kanun teklif taslağı yürütme ve yürürlük dahil toplam 55 maddeden oluşuyor.
CEZANIN 1/5’İ YATILACAK
Pakete göre, ilke olarak hükümlülerin denetimli serbestlikten faydalanabilmesi için cezalarının belirli bir süresini yani koşullu salıverilme tarihine kadar ceza infaz kurumunda geçirmesi gereken sürenin en az 1/5’ini mutlaka cezaevinde geçirmeleri gerektiği kabul ediliyor. Bu durumda örneğin 1 yıl ceza alan 2.5 ay, 6 ay ceza alan 1 ay, 3 ay ceza alan 18 gün, 1 ay ceza alan 6 gün cezaevinde kalacak.
1 AY BİLE HAPİS ALAN...
1 yıllık maktu denetimli serbestlik süresi bakımından bir değişiklik yok. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sık sık vurguladığı gibi cezası az olan hükümlüler de dahil olmak üzere bütün hükümlülerin aldıkları cezayla orantılı olarak belirlenecek süreyi mutlaka ceza infaz kurumunda geçirmeleri sağlanacak. 1 ay bile ceza alan mutlaka cezaevine girip hapis yatacak. Böylece, toplumdaki cezasızlık algısının ortadan kaldırılması sağlanacak.
HÂKİME TAKDİR YETKİSİ
Tutuklama yasağına ilişkin 2 yıllık sınır korunuyor. 2 yılın altında ceza gerektiren suçlarda hâkim genel olarak tutuklama kararı vermeyecek. Ancak, çok önemli bir değişiklikle 2 yılın altındaki suçlarda hâkimlere tutuklama konusunda takdir yetkisi tanınıyor. Buna göre, “şüphelinin davranışlarının yeniden bir suç işleyeceği hususunda kuvvetli şüphe oluşturması (suç işleme eğilimi)”, “suçun işleniş şekli”, “suçtan meydana gelen zararın ağırlığının kamu düzenini önemli ölçüde bozması” hallerinde hâkim 2 yılın altındaki suçlarda da şüphelinin tutuklanmasına karar verebilecek.
CEZA ALT SINIRI YÜKSELECEK
“Trafik suçları”, “Genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi”, “Meskun mahalde silah atılması”, “Bilişim suçları”, “Telefonla dolandırıcılığı” gibi eylemlerde ceza miktarları yeniden değerlendirilecek. Bu suçların cezalarının alt sınırı yükseltilecek. Trafik suçlarında ehliyetlerin el konulma süresi uzatılacak. Telefon hattı aboneliğinin sınırlandırılmasına ilişkin düzenleme yapılacak. Bu suçların yaptırımı ağırlaştırılarak caydırıcılık sağlanacak.
KISMİ AF MI GELİYOR
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “100 yıl affı” ve “genel af” tartışmasını “Genel afla ilgili bir çalışma söz konusu değil. Böyle bir çalışma gündemimizde yok” diyerek noktalamıştı. Ancak AK Parti, dolu cezaevlerini rahatlatacak “kısmi af” diye nitelendirilen bir düzenleme üzerinde çalışıyor. COVID-19 salgını sırasında çıkarılan ve açık cezaevinde bulunan hükümlülerin, kalan cezalarını denetimli serbestlikle dışarıda infazını öngören düzenlemenin kapsamının genişletilmesi tartışılıyor.