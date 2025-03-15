10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, infaz düzenlemesi var mı? Kısmi af ve denetimli serbestlik son gelişmeler

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ'TAN AF SORUSUNA YANIT

Bakan Tunç, genel af iddialarına ilişkin, "Af söz konusu değil. Kamuoyunda tartışılan ve basına yansıyan 31 Temmuz 2023 tarihi itibarı ile cezaevinde bulunan ve denetimli serbestliğine 5 yıl kalanlarla ilgili Covid-19 izni çıkmıştı. Şu anda konuşulan konu da 31 Temmuz 2023 tarihi itibarı ile cezaevinde bulunmayan; ancak suç tarihi itibari ile daha önce suç işlediği halde bu yasadan yararlanamayanlarla ilgili bir talep var. Bu kişilerin bu yasadan yararlanamayanlar için talep var. Bu talebin değerlendirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ait. Af söz konusu değildir" dedi.