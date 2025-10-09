11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELER: Af düzenlemesi Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek, genel af gündemde var mı?

11. Yargı Paketi’ne ilişkin çalışmalar hız kazandı. TBMM’nin yeni yasama yılı açılışında açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11. Yargı Paketi taslağının milletvekillerine iletildiğini duyurdu. Yaklaşık 40 maddeden oluşması beklenen düzenlemenin ceza mevzuatına yönelik olacağı bildirildi.
Kamuoyunun merakla beklediği 11. Yargı Paketi gündemdeki yerini koruyor. TBMM’nin yeni yasama yılı açılışında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, taslak metnin milletvekillerine gönderildiğini açıkladı. Ceza mevzuatına ilişkin düzenlemeler içerecek 11. paketin ardından, hukuk alanına yönelik 12. Yargı Paketi’nin de hazırlanacağı belirtildi.
11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA: MECLİS'E GELİYOR!
Adalet Bakanı yılmaz Tunç, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'te düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, yeni yargı paketinde infazla ilgili yapılacak düzenlemeye ilişkin soru üzerine, 11. Yargı Paketi'yle ilgili çalışma taslağını milletvekillerine gönderdiklerini belirterek, "Orada, bizim çalışmalarımızda 3 önemli husus öne çıkıyor. Birincisi toplumsal huzur ve barışı bozmaya yönelik suçlarda alınabilecek tedbirler." dedi.
11. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ
11. Yargı Paketi'nde "meskun mahalde silah atma, trafikte yol kesme, bilişim suçlarının önlenmesi, sanal bahis ve kumar, çocukların suçtan korunması" gibi önemli düzenlemelerin yer aldığını aktaran Bakan Tunç, paketin yaklaşık 40 maddeden oluşacağını söyledi. Özellikle çocukların yargılanması konusunun önemli hale geldiğini belirten Bakan Tunç, "Bunun bilimsel olarak değerlendirilmesi lazım. Çocukları suça sürükleyen sebeplerin ortadan kaldırılması öncelikli hedefimiz olması lazım." diye konuştu.
YENİ YARGI PAKETİ'NDE NELER VAR?
Suça karışan çocukların nasıl yargılanacağına ilişkin mevzuatta düzenlemelerin yer aldığını aktaran Bakan Tunç, 12 yaş altı çocuklara cezai yaptırım uygulanmadığını, 12-15 yaş ile 15-18 yaş arasındaki çocuklara da takdiri indirim yapıldığını bildirdi.
Bakan Tunç, "Sorun olan kısım 15-18 yaş grubuyla ilgili. Bununla ilgili önerilerimizi milletvekillerimize ilettik. 15-18 yaş grubundaki çocuklar bakımından yaşın büyümesi, çocuğun fiziksel durumu, çocuğun tekrar tekrar suç işlemiş olması, kasten işlenen öldürme suçlarında hakimlerimize indirim noktasında takdir yetkisinin verilmesinin doğru olacağını düşündük." ifadelerini kullandı.