12. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması sonuçları ne zaman açıklanacak?

Her sene merkez ve il ödülleriyle Türkiye genelinde kitap okuma alışkanlığını teşvik etmeyi ve kültürel mirası yaşatmayı amaçlayan yarışma, bu yıl "Hacı Bektaş-ı Veli ve Makalat" temasıyla düzenlendi.





Bilgiyi ve kültürel değerleri nesiller boyu aktarmayı gaye edinen yarışma 7'den 70'e her yaştan katılımcıyı bir araya getirdi.





Daha önceki yıllarda "Güzel Ahlak", "Sağlıklı Yaşam" ve "Ramazan" gibi farklı konularda düzenlenen Ufka Yolculuk, bu yıl "Hacı Bektaş-ı Veli ve Makalat" temasıyla gerçekleştirildi.