12. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması sonuçları ne zaman açıklanacak?

12. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması bu sene 'İncinsen De İncinme' sloganıyla 81 ilde gerçekleştirildi. Her yaş grubu için farklı kategorilerde gerçekleştirilen yarışma, çevrim içi olarak Türkiye'nin 81 ilinde tamamlandı. Organizasyona 595 bin 601 kişi kayıt yaptırarak bilgilerini ölçme fırsatı buldu. Soru ve cevap anahtarının yayınlandığı 12. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması sonuçları için tarih netleşti.
Her sene merkez ve il ödülleriyle Türkiye genelinde kitap okuma alışkanlığını teşvik etmeyi ve kültürel mirası yaşatmayı amaçlayan yarışma, bu yıl "Hacı Bektaş-ı Veli ve Makalat" temasıyla düzenlendi.
Bilgiyi ve kültürel değerleri nesiller boyu aktarmayı gaye edinen yarışma 7'den 70'e her yaştan katılımcıyı bir araya getirdi.
Daha önceki yıllarda "Güzel Ahlak", "Sağlıklı Yaşam" ve "Ramazan" gibi farklı konularda düzenlenen Ufka Yolculuk, bu yıl "Hacı Bektaş-ı Veli ve Makalat" temasıyla gerçekleştirildi.
Yarışma 4 kategoride düzenlendi
İlkokul, ortaokul, lise ve yetişkin olmak üzere 4 farklı kategoride düzenlenen yarışmada katılımcılar, Hacı Bektaş-ı Veli'nin insanlığa sunduğu değerleri yakından tanıma fırsatı buldu.
Katılımcılar, yaş gruplarına uygun olarak belirlenen "Maske Düştü" (İlkokul), "Zamansızlar Mektebi - Hak Muhafızları" (Ortaokul), "Yolların Kanunu" (Lise) ve "İncinsen de İncitme" (Yetişkin) eserlerine ilişkin hazırlanan sorularla bilgi dağarcıklarını genişletti.
12.UFKA YOLCULUK BİLGİ VE KÜLTÜR YARIŞMASI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yarışmaya ait cevap anahtarı yayınlandı, sınav sonuçları ise 1 Mart'ta "www.ufkayolculuk.com" adresinde duyurulacak.
Dereceye giren yarışmacılar için düzenlenecek ödül töreninin tarihi ve konumu ile ilgili güncel bilgiler de Ufka Yolculuk'un sosyal medya hesaplarından duyurulacak.
UFKA YOLCULUK SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür yarışması soru ve cevapları yayınlandı. Soru ve cevaplar www.ufkayolculuk.com adresi üzerinden cep telefonu ve doğum tarihi ile giriş yaparak öğrenilebilecek.
UFKA YOLCULUK BİLGİ YARIŞMASI SORU VE CEVAPLARI