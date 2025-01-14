Konut almak isteyenler için büyük bir fırsat doğuyor. 2025 yılı için açıklanacak olan düşük faizli konut kredisi kampanyası, merakla bekleniyor. İlk Evim Kampanyası kapsamında sunulacak 1.20 faiz oranlı konut kredisiyle ilgili detaylar geçtiğimiz yıl duyurulmuştu. Kampanyanın başvuru şartları ve süreci, konut sahibi olmayı planlayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Başvuruların ne zaman başlayacağı ve hangi bankaların katılacağı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.
2025 yılı için İlk Evim Kampanyası kapsamında sunulacak 1.20 faizli konut kredisi, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Kampanyanın detayları ve başvuru şartları, yıl sonuna kadar açıklanması beklenen gelişmeler arasında yer alıyor. Kampanyanın faiz oranı ve başvuru süreci ile ilgili son durum, konut almak isteyenler için belirleyici olacak. Henüz başvuru süreci başlamasa da, önümüzdeki dönemde bu konuda resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.
BAKAN ŞİMŞEK'TEN İLK EVİNİ ALACAKLARA MÜJDE!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri' programında açıklamalarda bulundu. Konuşmada Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Dar gelirli vatandaşlarımızın ilk defa konut alacakların konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği. Hayat pahalılığının en önemli bileşeni kira, bu nedenle de bu alana büyük önem vereceğiz." diyen Bakan Şimşek depremin etkilerine de şöyle değindi:
"Depremin etkisi azaldıkça kaynağın en büyük kısmını konut arzı kanalına yönlendireceğiz. Konut arzını artıracak bütün tedbirleri alacağız. Gıda arzı artırmak da öncelik alanlarımızdandır. Enerjide önemli bir sübvansiyon var, devam ettiriyoruz, hem elektrik hem de doğal gazda. Yenilenebilir enerjiye öncelik veriyoruz."
DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ AÇIKLANDI MI?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk konutunu alacakları destekler nitelikte bir çalışmayı Merkez Bankası ve BDDK bünyesinde yürüttüklerini aktarmıştı.
İlk Evim kampanyası ve Bakan Şimşek'in aktardığı ilk evini alacaklara destek çalışması ile ilgili de detaylar henüz netleşmedi.
ENFLASYONDA HEDEF BELİRLENDİ
Bakan Şimşek "2025'te hedefimiz dezenflasyonun daha hissedilir olması ve yapısal dönüşümün hızlanması. Bütçe disiplinini sağlamaya devam edeceğiz. Dezenflasyon süreci başladı. Hedefimiz enflasyonu bu sene %20 civarına çekmek, bir sonraki sene de %10'lar civarına ve daha sonra tek haneye çekmek." dedi.