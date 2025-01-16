2025 yılı için İlk Evim Kampanyası kapsamında sunulacak 1.20 faizli konut kredisi, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Kampanyanın detayları ve başvuru şartları, yıl sonuna kadar açıklanması beklenen gelişmeler arasında yer alıyor. Kampanyanın faiz oranı ve başvuru süreci ile ilgili son durum, konut almak isteyenler için belirleyici olacak. Henüz başvuru süreci başlamasa da, önümüzdeki dönemde bu konuda resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.