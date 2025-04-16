1381 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH 2025: Engelli öğretmen ataması tercih ekranı açıldı mı?

1381 engelli öğretmen kontenjanı için yürütülen atama takvimi kapsamında ikinci aşamaya geçildi. Ön başvuru sürecini tamamlayan adaylar, bugün itibarıyla tercih başvurusunda bulunabilecek. Başvurular, ön başvuru ve tercih olmak üzere iki aşamalı olarak elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.