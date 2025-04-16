1381 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH 2025: Engelli öğretmen ataması tercih ekranı açıldı mı?

1381 kontenjanla yapılacak engelli öğretmen ataması için süreç ikinci aşamaya geldi. 24 Şubat - 10 Mart 2025 tarihleri arasında başvurularını tamamlayan adaylar, şimdi gözlerini tercih ekranına çevirmiş durumda. Tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı ve nasıl yapılacağı, atama takviminin açıklanmasıyla netleşecek. Adaylar, tercih ekranı açıldığında Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak tercihlerini tamamlayabilecek.
1381 engelli öğretmen kontenjanı için yürütülen atama takvimi kapsamında ikinci aşamaya geçildi. Ön başvuru sürecini tamamlayan adaylar, bugün itibarıyla tercih başvurusunda bulunabilecek. Başvurular, ön başvuru ve tercih olmak üzere iki aşamalı olarak elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.
1381 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH EKRANI AÇILDI MI?
Ön başvurusu onaylanan adaylar, ikinci aşamada 16 Nisan - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercihte bulunabilecek. Tercih ekranı bugün açılacak. Adaylar ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde tercih başvurularını “personel.meb.gov.tr” adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaklardır.
Alanlarında kontenjan verilmeyen adaylar tercih başvurusunda bulunamayacaklardır. 3. Başvuruda bulunanlar alanlarında öğretmen ihtiyacına bağlı olarak tercihlerine açılan en fazla 10 (on) il tercihinde bulunabilecektir.
10 (on) tercihin tamamını dolduran adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışında atanmayı istiyorum.” veya “Tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.
Tercih başvuruları sistem üzerinden kaydedilecek olup adayların tercih başvurularını onaylatmak üzere millî eğitim müdürlüklerine gitmelerine gerek bulunmamaktadır. Tercih başvurusunu kaydeden aday, tercihlerinde değişiklik yapmak istemesi halinde tercih başvurusunu sistem üzerinden iptal edip (Aday tarafından yapılacaktır.) Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen süre içerisinde yeniden tercih başvurusunda bulunabilecektir.
Adayların tercih başvurularını Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirlenen tarihin son günü saat 16.00’ya kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir. Adayların tercih başvurularında değişikliğe gitmeleri halinde sistemde kayıtlı en son tercih başvurusu üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
ATAMA NE ZAMAN?
Atamalar, 30 Nisan 2025 tarihinde yapılacak. Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacaklar.