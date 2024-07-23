18-29 yaş arasına günlük ödeniyor: İŞKUR 2024 zamlı miktarı açıkladı! 719,32 TL cep harçlığı...

İŞKUR'un işbaşı eğitim programları sayesinde gençler hem iş tecrübesi kazanıyor hem de harçlık alıyor. Programın ardından gençlere istihdam kapıları açılıyor. İşverenler ise bu programlar aracılığıyla işe alacakları kişiyi iş başında yetiştirme ve doğru personeli bulma imkanına kavuşuyor. Peki İŞKUR işbaşı eğitim programı başvuru şartları neler, günlük ne kadar ödeniyor?
İŞKUR, işsiz vatandaşların mesleki deneyim kazanmalarını ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işbaşı eğitim programları düzenlemektedir. Bu programlar, işsizlerin mesleki deneyim edinmelerine ve iş hayatına daha hızlı adapte olmalarına yardımcı olmaktadır. İşte işbaşı eğitim programı başvuru şartları...
İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işbaşı eğitim programı düzenlenmektedir.
İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlanma Şartları
İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak,
15 yaşını tamamlamış olmak,
İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,
Emekli olmamak,
Programa başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan işyerlerinde sigortalı olmamak,
Kurumca aynı meslekte düzenlenen kurs/programı tamamlamamış olmak,
Programa katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak,
İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak şartlarının sağlanması gerekmektedir.
Ayrıca düzenlenen mesleki eğitim kursundan veya işbaşı eğitim programından bir kişi en fazla ikişer kere yararlanabilmekte olup kişilerin kurs ve programlardan toplam yararlanma sayısı ise üçü geçemeyecektir.
İşbaşı Eğitim Programlarının Süresi
Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilmektedir.
Program süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 aydır.
Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi en fazla 9 ay olarak uygulanmaktadır.
Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme modüllerinin veya üniversite eğitim modüllerinin asgari sürelerinden az olmamak kaydıyla program düzenlenmektedir. Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saat ve günlük 240 günü geçmeyecek şekilde planlanabilmektedir.
İşbaşı Eğitim Programlarında Karşılanabilecek Giderler
İşbaşı eğitim programına katılan vatandaşlara, programa fiilen katıldıkları gün üzerinden;
İş arayan statüsündeki katılımcılara günlük 653,93 TL, öğrenci(tam)* 653,93 TL, öğrenci(kıst)* 490,45 TL, işsizlik ödeneği alanlara günlük 326,97 TL,
Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 719,32 TL cep harçlığı ödenmektedir.
*Öğrenci(tam): lise ve altı örgün eğitime devam eden katılımcılar hariç herhangi bir öğrencilik statüsü (açık eğitim ve uzaktan eğitim de dâhil olmak üzere) bulunan katılımcılar
*Öğrenci(kıst): lise ve altı örgün eğitime devam eden katılımcılar
Başvuru Yeri Ve Zamanı
İşbaşı eğitim programlarına başvuru şartlarını sağlayan tüm vatandaşlarımız, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerinden ve İŞKUR E-Şube üzerinden başvuruda bulunabilmektedirler.