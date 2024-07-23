18-29 yaş arasına günlük ödeniyor: İŞKUR 2024 zamlı miktarı açıkladı! 719,32 TL cep harçlığı...

*Öğrenci(tam): lise ve altı örgün eğitime devam eden katılımcılar hariç herhangi bir öğrencilik statüsü (açık eğitim ve uzaktan eğitim de dâhil olmak üzere) bulunan katılımcılar

*Öğrenci(kıst): lise ve altı örgün eğitime devam eden katılımcılar