19 Mayıs 2025 Pazartesi günü, Türkiye genelinde kutlanan Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında resmi tatil uygulanıyor. Bazı hizmet alanlarında çalışmalara ara veriliyor. Bu özel günde finansal işlemler yapacak olan yatırımcıların aklındaki en önemli sorulardan biri ise: “19 Mayıs borsa açık mı?” sorusu oldu. Peki, bugün borsa çalışıyor mu? İşte 2025 borsa resmi tatil takvimi.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yıl dönümü tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanacak. Resmi tatiller arasında yer alan 19 Mayıs'ta borsanın çalışma durumu merak ediliyor. Bu sebeple Borsa İstanbul’un kapalı olduğu resmi tatil günleri takvimi yatırımcılar tarafından inceleniyor. Peki,19 Mayıs’ta borsa açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi Borsa İstanbul tatil mi, işlem yapılır mı? İşte detaylar…
19 MAYIS BORSA AÇIK MI?
19 Mayıs resmi tatil takviminde yer alıyor. Bu nedenle Borsa İstanbul (BIST), 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü kapalı olacak.
Bu noktada yatırımcılar işlemlerini bugün gerçekleştiremeyecek.
BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?
Borsa İstanbul, 20 Mayıs 2025 Salı günü normal seans saatleriyle birlikte yeniden işlemlere açılacaktır. Yatırımcılar bu tarih itibarıyla işlemlerini gerçekleştirecek.
BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL TAKVİMİ 2025
1 Ocak 2025, Çarşamba Yeni Yıl Tatili Kapalı
29 Mart 2025, Cumartesi Ramazan Bayramı Arefesi Kapalı
30-31 Mart, 1 Nisan 2025, Pazar-Pazartesi-Salı Ramazan Bayramı Kapalı
23 Nisan 2025, Çarşamba Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı
1 Mayıs 2025, Perşembe Emek ve Dayanışma Günü Kapalı
19 Mayıs 2025, Pazartesi Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı
5 Haziran 2025, Perşembe Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
6-7-8-9 Haziran 2025, Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi Kurban Bayramı Kapalı
15 Temmuz 2025, Salı Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı
30 Ağustos 2025, Cumartesi Zafer Bayramı Kapalı
28 Ekim 2025, Salı Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
29 Ekim 2025, Çarşamba Cumhuriyet Bayramı Kapalı