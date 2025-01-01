19.806 TL en düşük maaş hesaplandı: 2025 Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı...

Memurlar ve memur emeklileri ise %6'lık toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alacaklar. Yıl sonu enflasyon beklentisi %44-45 civarında şekilleniyor ve bu durumda 6 aylık enflasyonun %16-17 aralığında olması bekleniyor. 5 aylık enflasyon oranı ise %14,57 olarak açıklandı. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı %16-17 arasında, memurların maaş artışı ise %12-15 arasında olacak. Ayrıca, refah payı eklenmesi ve taban maaşın artırılması da gündemde. Şu anki taban maaş olan 12.500 TL'nin artırılması planlanıyor.