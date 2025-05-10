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Buzağı destek ödemeleri ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı 2. dönem Buzağı/malak yardımı ne kadar, hangi tarihte yatacak?

Buzağı destek ödemeleri ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı 2. dönem Buzağı/malak yardımı ne kadar, hangi tarihte yatacak?

Tuğba Güner
15:5610/05/2025, Cumartesi
G: 10/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Buzağı desteği ödemeleri için geri sayım başladı. Çiftçilere her yıl iki kez ödeme yapılan buzağı desteği, bu sene de devam ediyor. 4 ay süreyle aktif olan buzağı yetiştiricilerini kapsayan destek ödemelerinin ikinci dönemi için başvurular 2025 yılı Nisan ayında alınmaya başlandı. Peki, 2025 yılı 2. dönem buzağı/malak yardımı ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl düzenli olarak yapılan buzağı destekleme ödemelerinde 2025 yılı takvimi işlemeye başladı. Hayvancılığı teşvik etmeyi ve sürdürülebilir üretimi desteklemeyi amaçlayan buzağı/malak yardımı, üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Peki buzağı destek ödemeleri ne zaman?

1. Dönem Buzağı Destekleme Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak?


2025 yılı birinci dönem buzağı destekleme başvuruları, 24 Eylül - 2 Aralık 2024 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuruları onaylanan üreticilere ödemelerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre sıralı şekilde nisan ayı sonu ile mayıs ayı başında yapılması bekleniyor. Ödeme takviminin netleşmesiyle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden üreticiler bilgilendirilecek.



2. Dönem Buzağı Desteği Başvuruları Başladı


2. dönem buzağı/malak desteği başvuruları 7 Nisan - 16 Haziran 2025 tarihleri arasında olacak. Her iki destekleme için 1. dönem başvurusu olan yetiştir, 2. dönem de başvuru yapmış sayılacak.


BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?


Buzağı/Malak Destek Başvuruları:

Bireysel başvurular, bağlı bulunulan İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'ne dilekçe yoluyla yapılmaktadır.

Tarımsal örgüt üyeleri ise başvurularını üyesi oldukları Birlik ya da Kooperatifler aracılığıyla iletebilmektedir.

Kuzu/Oğlak Destek Başvuruları:

Sadece tarımsal örgütler üzerinden başvuru kabul edilmektedir.

Ancak tarımsal örgüt bulunmayan illerde, bireysel başvuru imkânı da bulunmaktadır.

Önemli Not: İlk dönemde başvuru yapan yetiştiriciler, ikinci dönem için ayrıca başvuru yapmadan da desteklemeye dahil edilecektir.







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