Buzağı desteği ödemeleri için geri sayım başladı. Çiftçilere her yıl iki kez ödeme yapılan buzağı desteği, bu sene de devam ediyor. 4 ay süreyle aktif olan buzağı yetiştiricilerini kapsayan destek ödemelerinin ikinci dönemi için başvurular 2025 yılı Nisan ayında alınmaya başlandı. Peki, 2025 yılı 2. dönem buzağı/malak yardımı ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

1 /4 Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl düzenli olarak yapılan buzağı destekleme ödemelerinde 2025 yılı takvimi işlemeye başladı. Hayvancılığı teşvik etmeyi ve sürdürülebilir üretimi desteklemeyi amaçlayan buzağı/malak yardımı, üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Peki buzağı destek ödemeleri ne zaman?

2 /4 1. Dönem Buzağı Destekleme Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak?

2025 yılı birinci dönem buzağı destekleme başvuruları, 24 Eylül - 2 Aralık 2024 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuruları onaylanan üreticilere ödemelerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre sıralı şekilde nisan ayı sonu ile mayıs ayı başında yapılması bekleniyor. Ödeme takviminin netleşmesiyle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden üreticiler bilgilendirilecek.





3 /4 2. Dönem Buzağı Desteği Başvuruları Başladı

2. dönem buzağı/malak desteği başvuruları 7 Nisan - 16 Haziran 2025 tarihleri arasında olacak. Her iki destekleme için 1. dönem başvurusu olan yetiştir, 2. dönem de başvuru yapmış sayılacak.

