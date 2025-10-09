Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
2025-2026 Green Card başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru takvimi açıklandı mı?

2025-2026 Green Card başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru takvimi açıklandı mı?

15:259/10/2025, Perşembe
G: 9/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamak isteyenler Green Card başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Green Card başvuruları başladı mı? Green Card başvurusu nasıl yapılır? 2025-2026 Green Card başvuru şartları neler, nasıl yapılır?

ABD’de yaşama ve çalışma hayali kuran binlerce kişi için Green Card başvuruları büyük önem taşıyor. 2025-2026 dönemi Green Card başvuru süreci, merak edilen şartlar ve izlenmesi gereken adımlar vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki Green Card başvurusu nasıl yapılır, kimler başvuruda bulunabilir? İşte Green Card başvurusu hakkında bilinmesi gerekenler...

2025 - 2026 GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Green Card başvuru süreci her yıl genellikle Ekim ayının ilk haftasında başlıyor ve Kasım ayının ilk haftasına kadar sürüyor. Başvurular yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesi (dvprogram.state.gov) üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

2025-2026 yılı için başvuruların Ekim 2025’te başlaması ve yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor. Kesin tarihler her yıl Eylül ayı sonunda ABD yetkilileri tarafından duyurulacak.


GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.






Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir




#green card
#green card başvuru
#2025 yeşil kart
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ahmed Saadat kimdir?