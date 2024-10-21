2025 İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) başvuru tarihleri ve sınav takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanmakta. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri, bu sınava başvurarak burs kazanma şansına sahip olabilirler. Sınav başvuruları genellikle bahar aylarında yapılırken, sınav ise yaz aylarında gerçekleştirilir. 2025 İOKBS burs miktarı da her yıl MEB tarafından belirlenmekte. İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları ve sınav tarihleri merak konusu. Peki, 2025 Bursluluk Sınavı ne zaman?

1 /9 2025 İOKBS Bursluluk Sınavı başvuru tarihleri hem öğrenci hem de velilerin gündeminde yer almakta. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri bu sınava başvurarak burs kazanma imkanı bulabilirler. Bursluluk Sınavı ne zaman, 2025 İOKBS Bursluluk Sınavı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularına yanıt aranıyor. Eğitimleri boyunca maddi destek almak isteyen öğrenciler, konuya dair sorgulamalarına hız verdi. Peki, 2025 Bursluluk Sınavı ne zaman?

2 /9 2025 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN? İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), Türkiye'de her yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, resmî ve özel ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıflarındaki öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı,



3 /9 9, 10 ve 11. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin bursluluk hakkından faydalanabilmeleri için düzenlenmektedir. 2025 yılında yapılacak olan İOKBS sınav tarihi henüz netleşmedi. Sınav tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 sınav takvimi açıklandığında belli olacak.

4 /9 Geçtiğimiz yıl, İOKBS sınavı 21 Nisan Pazar günü yapılmıştı. MEB bursluluk sınavı başvurusu ise 13 Şubat 2024 ile 1 Mart 2024 tarihleri arasında alınmıştı. 2025 yılına ait sınavla ilgili ayrıntılı bilgiler, yayımlanacak olan "İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu" ile netleşecektir.

5 /9 Adaylar, sınav başvuru şartları, sınav içeriği ve diğer detayları bu kılavuzdan öğrenebileceklerdir. MEB'in resmi internet sitesinde duyuruları takip ederek güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

6 /9 MEB Bursluluk Sınavı Nedir? Bursluluk Sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen ve başarılı, maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik olan bir sınavdır. Bu sınav, resmî adıyla İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) olarak geçer ve ilkokul, ortaokul, lise düzeyindeki öğrenciler bu sınava başvuru yapabilirler. Sınavı kazanan öğrencilere karşılıksız olarak burs verilir.

7 /9 MEB İOKBS Bursluluk Sınavı Başvuru Şartları: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Belirli bir sınıf seviyesinde olmak (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıflar başvurabilir). Ailenin yıllık gelir düzeyinin, sınav başvuru kılavuzunda belirtilen sınırı aşmaması.

8 /9 İOKBS Burs Ücreti Ne Kadar? Burs ödemeleri öğrencilere göre farklılık göstermiyor. Örneğin ortoakul 5. sınıf öğrencisi ve lise 9. sınıf öğrencisi aynı ücreti alıyor. Memur maaşlarına göre belirlenen bursluluk ücreti her Ocak ve Haziran ayında yeniden belirleniyor. Burs ücretinin ne kadar olduğuna ilişkin resmi bir açıklama bulunmazken burs ödemelerinin 1.500 lira seviyesinde olduğu biliniyor. Konuyla ilgili detaylar Milli Eğitim Bakanlığından öğrenilebilir.