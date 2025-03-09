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Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB İOKBS sınav giriş belgesi alma tarihi

Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB İOKBS sınav giriş belgesi alma tarihi

13:389/03/2025, Pazar
G: 9/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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<p>Bursluluk sınavı 2025 ne zaman?</p>
Bursluluk sınavı 2025 ne zaman?

2025 İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) başvuruları bu yıl 10 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında alındı. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri, bu sınava başvurarak burs kazanma şansına sahip olmakta. 2025 İOKBS burs miktarı da her yıl MEB tarafından belirlenmekte. İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları ve sınav tarihleri merak konusu. Peki, 2025 Bursluluk Sınavı ne zaman?

2025 İOKBS Bursluluk Sınavı başvuru tarihleri hem öğrenci hem de velilerin gündeminde yer almakta. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri bu sınava başvurarak burs kazanma imkanı bulabilirler. Bursluluk Sınavı ne zaman, 2025 İOKBS Bursluluk Sınavı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularına yanıt aranıyor. Eğitimleri boyunca maddi destek almak isteyen öğrenciler, konuya dair sorgulamalarına hız verdi. Peki, 2025 Bursluluk Sınavı ne zaman?

2025 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), Türkiye'de her yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, resmî ve özel ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıflarındaki öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı,





9, 10 ve 11. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin bursluluk hakkından faydalanabilmeleri için düzenlenmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak bursluluk sınavı başvuruları 3 Mart’ta tamamlandı. Ortaokul ve lise öğrencilerinin katılacağı sınav 27 Nisan tarihinde yapılacak.

Bursluluk sınav giriş belgesi, kılavuzda yer alan bilgiye göre meb.gov.tr adresinden “ Sınav tarihinden en az 7 gün önce” ilan edilecek. Sınav giriş belgesi üzerinde adayın sınava gireceği okulun adı, açık adresi, salon ve sıra bilgisi yer alacak.

27 Nisan’da sınav giriş belgesi yanında olmayan adaylar veya geçerli kimlik belgesi bulunmayanlar, sınav salonlarına alınmayacak. Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgesinde bulunan bina, salon ve sırada sınava katılacak.

MEB BURSLULUK SINAVI SORU SAYILARI

5,6,7’nci sınıflar;

Türkçe 20

Matematik 20

Fen Bilimleri 20

Sosyal Bilgiler 20

9,10 ve 11’nci sınıflar

Türk Dili ve Edebiyatı 20

Matematik 20

Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) 20

Sosyal Bilimler 20

MEB Bursluluk Sınavı Nedir?

Bursluluk Sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen ve başarılı, maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik olan bir sınavdır. Bu sınav, resmî adıyla İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) olarak geçer ve ilkokul, ortaokul, lise düzeyindeki öğrenciler bu sınava başvuru yapabilirler. Sınavı kazanan öğrencilere karşılıksız olarak burs verilir.


MEB İOKBS Bursluluk Sınavı Başvuru Şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Belirli bir sınıf seviyesinde olmak (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıflar başvurabilir).

Ailenin yıllık gelir düzeyinin, sınav başvuru kılavuzunda belirtilen sınırı aşmaması.

İOKBS Burs Ücreti Ne Kadar?

Burs ödemeleri öğrencilere göre farklılık göstermiyor. Örneğin ortoakul 5. sınıf öğrencisi ve lise 9. sınıf öğrencisi aynı ücreti alıyor. Memur maaşlarına göre belirlenen bursluluk ücreti her Ocak ve Haziran ayında yeniden belirleniyor. Burs ücretinin ne kadar olduğuna ilişkin resmi bir açıklama bulunmazken burs ödemelerinin 1.500 lira seviyesinde olduğu biliniyor. Konuyla ilgili detaylar Milli Eğitim Bakanlığından öğrenilebilir.


#İOKBS
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#bursluluk sınavı

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