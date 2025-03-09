MEB Bursluluk Sınavı Nedir?

Bursluluk Sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen ve başarılı, maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik olan bir sınavdır. Bu sınav, resmî adıyla İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) olarak geçer ve ilkokul, ortaokul, lise düzeyindeki öğrenciler bu sınava başvuru yapabilirler. Sınavı kazanan öğrencilere karşılıksız olarak burs verilir.



