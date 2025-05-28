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2025 yılı Kurban Bayramı için geri sayım başladı! Arefe günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

2025 yılı Kurban Bayramı için geri sayım başladı! Arefe günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

14:1128/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Kurban Bayramı bu yıl Arefe Günü ile birlikte 4.5 gün sürecek. Arefe Günü yarım gün tatil sayılacak. Bu kapsamda vatandaşlar Arefe Gününün hangi güne denk geldiği merak ediliyor. 2025 Kurban Bayramı arefe günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte tarihi...

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala tatil planları yapmaya başlayan vatandaşlar, arefe günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. 2025 yılı için Kurban Bayramı, 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak. Bayram öncesi, arefe günü ne zaman?

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?


Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre; 2025 Arefe günü 5 Haziran Perşembe günü idrak edilecek. 2025 Kurban Bayramı ise 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran tarihinde sona erecek.

AREFE GÜNÜ TAM GÜN MÜ, YARIM GÜN MÜ TATİL?


Kurban Bayramı Arefe günü yarım gün olup genelde saat 12.30'dan ya da 13:00'ten itibaren olup yarım gün resmi tatildir.

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