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2025 YILINDA EN ÇOK SATIŞ YAPAN TELEFON MARKALARI: Zirvede hangi marka var?

2025 YILINDA EN ÇOK SATIŞ YAPAN TELEFON MARKALARI: Zirvede hangi marka var?

15:102/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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2025 yılının ilk çeyreği itibariyle akıllı telefon pazarındaki liderlik yarışı kızıştı. Apple ve Samsung arasındaki fark azaldı. Peki, en çok satan telefon markaları hangileri? İşte küresel telefon pazarındaki son durum!

Pazar araştırma firması Canalys, 2025 yılının ilk çeyreğine ait küresel telefon pazarına dair verileri paylaştı. Bu dönemde, akıllı telefon sevkiyatları önceki yıl ile hemen hemen aynı seviyelerde kaldı ve 296.9 milyon adete ulaştı. Ancak, en çok satan telefon markaları arasındaki rekabet giderek daha da yakınlaşıyor.

Apple ve Samsung arasındaki pazar payı farkı daralırken, Xiaomi üçüncü sıradaki konumunu korudu. Peki, 2025 yılında hangi markalar ön plana çıktı?

OPPO (OnePlus dahil) 22.7 milyon %8

Vivo 22.9 milyon %8

Xiaomi 41.8 milyon %14

Apple 55.0 milyon %19

Samsung 60.5 milyon %20

Diğer markalar, 94 milyon adetlik sevkiyatla pazarda önemli bir paya sahip olmaya devam etti. BBK çatısı altındaki Oppo, Vivo ve Realme gibi markaların birleşik sevkiyatları, toplam pazarın %20'sine yaklaşıyor. Bu durum, BBK grubunun güçlü bir rekabet gücüne sahip olduğunu ve pazardaki çeşitliliği arttırdığını gösteriyor.

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