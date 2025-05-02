2025 YILINDA EN ÇOK SATIŞ YAPAN TELEFON MARKALARI: Zirvede hangi marka var?

Diğer markalar, 94 milyon adetlik sevkiyatla pazarda önemli bir paya sahip olmaya devam etti. BBK çatısı altındaki Oppo, Vivo ve Realme gibi markaların birleşik sevkiyatları, toplam pazarın %20'sine yaklaşıyor. Bu durum, BBK grubunun güçlü bir rekabet gücüne sahip olduğunu ve pazardaki çeşitliliği arttırdığını gösteriyor.