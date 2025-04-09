2026 Önlisans KPSS sınavı ne zaman?

Üniversitelerin iki sene eğitim veren önlisans bölümlerinden mezun yüz binlerce kişi, KPSS'nin kendileri için yapılan oturumunu merak edip araştırıyor. ÖSYM'nin iki yıl ara ile yaptığı KPSS Önlisans oturumunun önümüzdeki sene yani 2026 yılında yapılacağı öngörülüyor.