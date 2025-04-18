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İki yılda bir düzenlenen önlisans KPSS oturumu için geri sayım başladı! 2026 Önlisans KPSS sınavı ne zaman?

İki yılda bir düzenlenen önlisans KPSS oturumu için geri sayım başladı! 2026 Önlisans KPSS sınavı ne zaman?

15:5018/04/2025, Cuma
G: 18/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Önlisans KPSS sınavı 2 yılda bir kez gerçekleştiriliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek 2026-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-KPSS) önlisans oturumu için geri sayıma geçildi. Bu yıl KPSS önlisans oturumu yapılacak mı? 2026 Önlisans KPSS sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar.

Türkiye genelinde üniversitelerin iki yıllık önlisans programlarından mezun olan yüz binlerce aday, ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) önlisans oturumunun tarihini merakla bekliyor.

2026 Önlisans KPSS sınavı ne zaman?

Üniversitelerin iki sene eğitim veren önlisans bölümlerinden mezun yüz binlerce kişi, KPSS'nin kendileri için yapılan oturumunu merak edip araştırıyor. ÖSYM'nin iki yıl ara ile yaptığı KPSS Önlisans oturumunun önümüzdeki sene yani 2026 yılında yapılacağı öngörülüyor.

2026 Önlisans KPSS oturum tarihi

Son olarak KPSS'nin önlisans oturumu 1 Eylül 2024 Pazar günü gerçekleştirilmişti.

Önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek KPSS Önlisans oturumunun da 2026 yılının eylül veya ekim aylarında organize edileceği öngörülüyor.

2026 ÖSYM SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?


KPSS Önlisans oturumunun net tarihi, ÖSYM'nin 2026 sınav takvimini netleştirmesiyle belli olacak.

BİR MİLYONDAN FAZLA BAŞVURU


2024 KPSS Önlisans sınavına, 1 milyon 205 bin 899 aday başvurmuştu.

2 bin 535 engelli adayın da katıldığı sınavda, 164 bin 53 görevli yer almış, sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 13 bin 566 emniyet mensubu da sahada görev yapmıştı.

Öte yandan sınavın sonuçları da 20 Eylül 2024'te adayların erişimine açılmıştı.



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