3600 ek gösterge maaşları sil baştan değiştirecek! 3600 ek gösterge çıkacak mı, torba yasada var mı, son durum ne?

3600 ek gösterge düzenlemesi için kritik süreç başlıyor. Kamuoyunun merakla beklediği teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun gündemine alındı. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri başta olmak üzere birçok kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme, emekli maaşı ve ikramiyelerde artış getirecek. Gözler şimdi komisyondaki görüşmelere çevrildi.
3600 ek gösterge düzenlemesinde kapsamın genişlemesi gündemde. Önceki düzenlemeden yararlanamayan birinci dereceye ulaşmış memurlar için yeni bir adım atılması bekleniyor. Torba Yasa içinde Meclis’e sunulacağı belirtilen teklifle birlikte, milyonlarca memurun emekli maaşı ve ikramiyesinde artış sağlanması hedefleniyor. Gözler şimdi Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan çıkacak kararda.
3600 EK GÖSTERGE SON DURUM
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."
3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA VAR MI?
Henüz yeni torba yasa teklifi hazırlanmadı. Hazırlanacak yeni torba yasanın önümüzdeki dönemde meclise gelmesi bekleniyor.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
3600 ek gösterge düzenlemesi memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme, memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynuyor.