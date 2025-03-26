4C emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 4C Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ayın kaçında yatacak?

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, emekliler için bayram ikramiyesi ödemelerinin tarihleri netleşti. SGK 4A, 4B, 4C emeklileri, tahsis numaralarına göre belirlenen günlerde 3 bin TL'lik bayram ikramiyelerini alacaklar. Ödemeler, bayram öncesi tamamlanacak şekilde düzenlendi. Ayrıca, 2023'te 3 bin TL olan bayram ikramiyesi bu yıl 4 bin TL'ye yükseltilmişti. Ancak, emeklilere yapılacak 1000 TL'lik fark ödemesi, TBMM'deki düzenleme sonrası hesaplara aktarılacak. İkramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair tüm detaylar haberimizde.
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala emekli bayram ikramiyesi ödemeleri hesaplara geçmeye başladı. SGK 4A, 4B, 4C emeklileri, tahsis numaralarına göre belirlenen günlerde 3 bin TL’lik bayram ikramiyelerini alacaklar. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ödemeleri, tahsis numarasına göre değişkenlik gösteriyor ve her yıl olduğu gibi bu ödemeler bayram öncesinde tamamlanacak.
RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Ramazan Bayramı İkramiyesi ödeme tarihi belli oldu. Buna göre SGK 4A,4B,4C ikramiye ödemeleri 24 Mart 2025 tarihinde ödenmeye başladı.
TAHSİS NUMARASINA GÖRE SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 2025
Ramazan Bayramı ikramiyesinin 24 Mart 2025 tarihinde ödemeye başlanıyor. SGK'dan son dakika açıklaması yapıldı.
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 3000 TL olan bayram ikramiyesinin ödeme günleri duyuruldu.
Buna göre;
SSK (4a) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü:
17, 18, 19 olanlara 24 Mart
20, 21, 22 olanlara 25 Mart
23, 24, 25, 26 olanlara 26 Mart
BAĞ-KUR (4b) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü: 27 Mart
Emekli Sandığı (4c) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü: Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart oldu.
1000 TL FARK DAHA SONRA ÖDENECEK
SGK tarafından yapılan açıklamada ayrıca, "Bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine yönelik TBMM'de devam eden kanun çalışmalarının yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanması akabinde, en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı.
BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM MECLİS'TE
Emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'na geldi ve görüşülmeye başlandı.
TBMM Genel Kurulu'nda emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NASIL SORGULANIR?
Bayram ikramiyelerinin hesaplara geçip geçmediği, SGK tarafından uygulamaya alınan e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi üzerinden sorgulanabiliyor.
Ayrıca emekli maaşının yattığı bankanın müşteri hizmetleri üzerinden veya mobil bankacılıkla da öğrenilebiliyor.
TAHSİS NUMARASINA GÖRE SSK-4A EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ
SSK emeklileri, tahsis numaralarının son hanesine göre maaş alıyor.
Son rakamı 9 olanlar her ayın 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde ve 1 olanlar ise her ayın 21'inde maaş almaya hak kazanıyor.
Emeklilik tahsis numarasının son hanesi 8 olanlar ayın 22'sinde, 6 olanlar 23'ünde, 4 olanlar 24'ünde, 2 olanlar 25'inde ve 0 olanlar ise her ayın 26'sında maaş ödemelerini alıyorlar.
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ
Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.
3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.
Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.