65 Yaş aylığı zammı ne kadar, ne zaman açıklanacak? 2025 Temmuz ayında yaşlılık maaşı kaç TL olur?

65 yaş aylığında artış beklentisi: Temmuz zammı için gözler TÜİK’te. Yaşlılık maaşı olarak da bilinen 65 yaş aylığı, her yıl Ocak ve Temmuz dönemlerinde enflasyon verilerine göre güncelleniyor. 6 aylık enflasyon farkının ortaya çıkmasıyla birlikte, sosyal destek kapsamındaki bu ödeme için yapılacak artış oranı da belli olacak. Peki, Temmuz 2025'te 65 yaş aylığı ne kadar artacak?