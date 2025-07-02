65 Yaş aylığı zammı ne kadar, ne zaman açıklanacak? 2025 Temmuz ayında yaşlılık maaşı kaç TL olur?

65 yaş aylığına Temmuz zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca emekli ve memurun maaş zammında belirleyici olacak 6 aylık enflasyon farkı, 65 yaş aylığı alan vatandaşları da yakından ilgilendiriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte yaşlılık maaşında beklenen artış oranı da netlik kazanacak. Peki 2025 Temmuz ayında 65 yaş aylığı kaç TL olacak?
65 yaş aylığında artış beklentisi: Temmuz zammı için gözler TÜİK’te. Yaşlılık maaşı olarak da bilinen 65 yaş aylığı, her yıl Ocak ve Temmuz dönemlerinde enflasyon verilerine göre güncelleniyor. 6 aylık enflasyon farkının ortaya çıkmasıyla birlikte, sosyal destek kapsamındaki bu ödeme için yapılacak artış oranı da belli olacak. Peki, Temmuz 2025'te 65 yaş aylığı ne kadar artacak?
Memura %15,84 oranında zam yapılması durumunda:
65 yaş aylığı 4.662 TL’den 5.400 TL’ye yükselecek.
YAŞLILIK MAAŞI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
65 Yaş aylığı (yaşlılık maaşı) zammı Haziran ayı enflasyonu açıklandıktan sonra 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek.
Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz 2025 saat 10:00'da açıklanacak.