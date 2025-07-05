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8-11 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYIMLANDI: Bu hafta hangi ürünler gelecek?

8-11 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYIMLANDI: Bu hafta hangi ürünler gelecek?

14:475/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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BİM, 8-11 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürün kataloğunu tüketicilerle paylaştı. Her hafta Salı ve Cuma günleri mağazalarda yerini alan indirimli ürünler bu hafta da yoğun ilgi görüyor. Teknolojik ürünlerden ev elektroniğine kadar birçok farklı kategoride kampanyalı ürün sunan BİM’in yeni kataloğunda Android tablet, Casper VIA X40 cep telefonu, elektrikli çocuk scooter, powerbank, klima, buhar kazanlı ütü ve vantilatör gibi dikkat çeken ürünler bulunuyor. Peki, BİM 11 Temmuz Cuma günü hangi teknolojik ürünler satışta olacak?

Yeni haftanın aktüel ürün listesinde ayrıca ev ihtiyaçlarına yönelik 9 parçalık tak-çıkar saplı tencere seti, 12 parçalık kahvaltı takımı, rölyefli porselen fincan seti ile çocuklar için 20 ve 16 jant bisiklet modelleri de yer alıyor. Her yaşa ve ihtiyaca hitap eden bu ürünler, sınırlı stoklarla mağaza raflarında tüketiciyle buluşacak. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürün arayanlar için önemli bir fırsat sunan katalog, alışveriş listeleri şimdiden oluşturulmaya başlandı.

8 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Piliç Hamburger 1035 g 119 TL

Hindi Füme 150 g 49,50 TL

Piliç Parmak Köfte 500 g 69 TL

Süzme Yoğurt 500 g 47,50 TL

Tam Yağlı Kaşkaval Peynir 750 g 199 TL

Tam Yağlı Süt 1 L 39,50 TL

Köylüm Yarım Yağlı Tost Peyniri 2000 g 349 TL

Akşener Dana Döner 250 g 109 TL

Kuzu Kebap 129 TL




Natürel Sızma Zeytinyağı 1 L 195 TL

Ton Balığı 3x160 g 145 TL

Siyah Zeytin 201-260 Adet/Kg 1000 g 295 TL

Kilikya Beyaz Sirke 5 L 64,50 TL

Safya Mısır Yağı Pet 5 L 299 TL

Börülce 500 g 42,50 TL


11 TEMMUZ CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

Casper VIA X40 Cep Telefonu 8GB/256GB 9.250 TL

Powerbank 20.000 Mah 649 TL

Işıklı Tripot 199 TL

Smart Duvar Şarjı 65W 575 TL

Elektrikli Çocuk Scooter 9.999 TL

Senna 50 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 13.490 TL



keysmart 4 bölmeli derin dondurucu 10.990 TL

Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 5.490 TL

FujiPlus 12.000 BTU Klima 21.790 TL

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL

Şort Takım Kadın 289 TL

Şort Takım Erkek 289 TL

Askılı Şort Takım Kadın 319 TL

Safari Şapka 139 TL

Polo Pike Tişört 329 TL


Tek Fiyat Plastik Ürünler 25 TL

Kirli Çamaşır Sepeti 58 L 299 TL

Çamaşır Selesi 139 TL

Kaydırmaz Vantuzlu Banyo Paspası 119 TL

Renkli Çelik Süzgeç 249 TL

3'lü Tokio Su Bardağı 270 cc 69 TL

Cam Saklama Kabı 200 cc 3'lü 89 TL

12 Parça Kahvaltı Seti 629 TL

9 Parça Tak Çıkar Saplı Tencere Seti 1.490 TL

12-36 Ay İlk Fenerli Kitap 199 TL

Peluş Balina 429 TL

Balon Dekorasyon Seti 199 TL

Chelsea’nin Kamp Macerası 399 TL

Oyuncak Dondurma Arabası 399 TL


#BİM Aktüel Ürünler
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