8-11 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYIMLANDI: Bu hafta hangi ürünler gelecek?

Yeni haftanın aktüel ürün listesinde ayrıca ev ihtiyaçlarına yönelik 9 parçalık tak-çıkar saplı tencere seti, 12 parçalık kahvaltı takımı, rölyefli porselen fincan seti ile çocuklar için 20 ve 16 jant bisiklet modelleri de yer alıyor. Her yaşa ve ihtiyaca hitap eden bu ürünler, sınırlı stoklarla mağaza raflarında tüketiciyle buluşacak. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürün arayanlar için önemli bir fırsat sunan katalog, alışveriş listeleri şimdiden oluşturulmaya başlandı.