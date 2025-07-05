8-11 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYIMLANDI: Bu hafta hangi ürünler gelecek?

BİM, 8-11 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürün kataloğunu tüketicilerle paylaştı. Her hafta Salı ve Cuma günleri mağazalarda yerini alan indirimli ürünler bu hafta da yoğun ilgi görüyor. Teknolojik ürünlerden ev elektroniğine kadar birçok farklı kategoride kampanyalı ürün sunan BİM’in yeni kataloğunda Android tablet, Casper VIA X40 cep telefonu, elektrikli çocuk scooter, powerbank, klima, buhar kazanlı ütü ve vantilatör gibi dikkat çeken ürünler bulunuyor. Peki, BİM 11 Temmuz Cuma günü hangi teknolojik ürünler satışta olacak?
Yeni haftanın aktüel ürün listesinde ayrıca ev ihtiyaçlarına yönelik 9 parçalık tak-çıkar saplı tencere seti, 12 parçalık kahvaltı takımı, rölyefli porselen fincan seti ile çocuklar için 20 ve 16 jant bisiklet modelleri de yer alıyor. Her yaşa ve ihtiyaca hitap eden bu ürünler, sınırlı stoklarla mağaza raflarında tüketiciyle buluşacak. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürün arayanlar için önemli bir fırsat sunan katalog, alışveriş listeleri şimdiden oluşturulmaya başlandı.
8 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Piliç Hamburger 1035 g 119 TL
Hindi Füme 150 g 49,50 TL
Piliç Parmak Köfte 500 g 69 TL
Süzme Yoğurt 500 g 47,50 TL
Tam Yağlı Kaşkaval Peynir 750 g 199 TL
Tam Yağlı Süt 1 L 39,50 TL
Köylüm Yarım Yağlı Tost Peyniri 2000 g 349 TL
Akşener Dana Döner 250 g 109 TL
Kuzu Kebap 129 TL
Natürel Sızma Zeytinyağı 1 L 195 TL
Ton Balığı 3x160 g 145 TL
Siyah Zeytin 201-260 Adet/Kg 1000 g 295 TL
Kilikya Beyaz Sirke 5 L 64,50 TL
Safya Mısır Yağı Pet 5 L 299 TL
Börülce 500 g 42,50 TL
11 TEMMUZ CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER
Casper VIA X40 Cep Telefonu 8GB/256GB 9.250 TL
Powerbank 20.000 Mah 649 TL
Işıklı Tripot 199 TL
Smart Duvar Şarjı 65W 575 TL
Elektrikli Çocuk Scooter 9.999 TL
Senna 50 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 13.490 TL
keysmart 4 bölmeli derin dondurucu 10.990 TL
Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 5.490 TL
FujiPlus 12.000 BTU Klima 21.790 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL
Şort Takım Kadın 289 TL
Şort Takım Erkek 289 TL
Askılı Şort Takım Kadın 319 TL
Safari Şapka 139 TL
Polo Pike Tişört 329 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler 25 TL
Kirli Çamaşır Sepeti 58 L 299 TL
Çamaşır Selesi 139 TL
Kaydırmaz Vantuzlu Banyo Paspası 119 TL
Renkli Çelik Süzgeç 249 TL
3'lü Tokio Su Bardağı 270 cc 69 TL
Cam Saklama Kabı 200 cc 3'lü 89 TL
12 Parça Kahvaltı Seti 629 TL
9 Parça Tak Çıkar Saplı Tencere Seti 1.490 TL
12-36 Ay İlk Fenerli Kitap 199 TL
Peluş Balina 429 TL
Balon Dekorasyon Seti 199 TL
Chelsea’nin Kamp Macerası 399 TL
Oyuncak Dondurma Arabası 399 TL