Emeklilik sisteminde yeni düzenlemeler gündemdeki yerini korurken, milyonlarca kişi ikinci emeklilik imkanına dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Tamamlayıcı emeklilik olarak adlandırılan bu sistemin, mevcut şartlara göre daha esnek olması ve çalışanlara alternatif bir emeklilik yolu sunması bekleniyor. Yeni işe başlayanlar için farklı avantajlar getirecek uygulamanın, prim ödemeleri ve emeklilik şartları konusunda nasıl işleyeceği merak konusu.

1 /9 Emekli maaşlarına yönelik eleştiriler sürerken, düşük gelirden şikayet eden emekliler kadar, emeklilik planı yapan çalışanlar da yeni düzenlemeleri yakından takip ediyor. Bu süreçte, tamamlayıcı emeklilik olarak gündeme gelen ikinci emeklilik sistemi merak konusu oldu. Peki, bu yeni sistem kimleri kapsayacak, nasıl işleyecek, prim ödemeleri nasıl yapılacak ve emeklilik şartları neler olacak? İşte detaylar...

2 /9 Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi: İşte Detaylar Emeklilik sisteminde yeni düzenlemeler gündeme gelirken, tamamlayıcı emeklilik modeli de dikkat çekiyor. Orta Vadeli Program'da yer alan ve 2025 yılında hayata geçmesi planlanan bu sistem, çalışanlara Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dışında ikinci bir emeklilik imkanı sunmayı hedefliyor.

3 /9 İkinci Emeklilik Nasıl İşleyecek? Tamamlayıcı emeklilik sisteminin temel amacı, çalışanları tasarrufa yönlendirmek ve emekli olduklarında yaşam standartlarının düşmesini önlemek. Mevcut sistemde, çalışma süresince alınan maaş ile emekli maaşı arasında fark oluşurken, yeni model sayesinde emeklilikte ek bir gelir sağlanması amaçlanıyor.

4 /9 Kimler Yararlanacak? Mevcut bireysel emeklilik sistemine benzer bir yapıya sahip olacak tamamlayıcı emeklilik, şu anda 45 yaş altı çalışanları kapsayan otomatik katılım sisteminden farklı olarak, daha geniş bir yaş grubuna hitap edecek. Yeni sistemde 45 yaş üstü çalışanların da dahil olması bekleniyor.

5 /9 İki Prim Birden Yatırılacak Çalışanların mevcut SGK primleri yatırılmaya devam ederken, tamamlayıcı emeklilik kapsamında ikinci bir prim ödemesi yapılacak. Böylece çalışan, hem SGK emekliliğini hem de tamamlayıcı emeklilikten doğacak haklarını biriktirmiş olacak.

6 /9 Üçlü Katkı Sistemi Prim ödemeleri çalışan, işveren ve devlet katkısı ile üçlü bir sistemle gerçekleşecek. Çalışan maaşının belirli bir yüzdesini tamamlarken, işveren ve devlet de katkı sağlayacak. Mevcut bireysel emeklilik sisteminde olduğu gibi devlet katkısının belirli bir oranda olması öngörülüyor.

7 /9 Emeklilik Şartları Daha Esnek Olacak Tamamlayıcı emeklilik sisteminde, SGK emekliliğine kıyasla daha erken emeklilik imkanı sunulması bekleniyor. SGK kapsamında emeklilik için erkeklerde 60, kadınlarda 58 yaş ve 7.000 prim günü şartı aranırken, tamamlayıcı emeklilikte 10 yıl prim ödeyen ve 56 yaşını dolduran çalışanlar emekliliğe hak kazanabilecek.

8 /9 SGK ve Kıdem Tazminatı ile Bağlantısı Yok Yeni sistem, SGK emekliliği ile bağlantılı olmayıp, mevcut emeklilik haklarını değiştirmeyecek. Ayrıca kıdem tazminatı ile de bir ilişkisi bulunmayan model, çalışanların mevcut haklarını koruyarak ek bir tasarruf ve emeklilik alternatifi sunacak.