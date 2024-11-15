9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA 15 KASIM: 9. Yargı Paketi maddeleri neler, içeriğinde ceza indirimi - denetimli serbestlik var mı?

9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. 39 maddeden oluşan ve 20 farklı kanunda değişiklik veya düzenleme yapan kanun teklifi hakkında son açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, ceza indirimi ve denetimli serbestlik var mı?
"9. Yargı Paketi maddeleri neler, içeriğinde ceza indirimi - denetimli serbestlik var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği yakından takip ediliyor. Yeni haftada oldukça yoğun bir gündemle toplanan Meclis'te, 9. Yargı Paketi görüşmeleri başladı. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin son açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, son durum ne?
9. YARGI PAKETİ SON DURUM
TBMM Genel Kurulu, kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin görüşmelerine başladı. Haftalık çalışmasına 30 Ekim Çarşamba günü başlayacak Genel Kurul, kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alıyor.
Bu teklife göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak.Hakim ve Savcı Yardımcılığı Mülakatı'na çağrılacak aday sayısında değişiklik yapılacak, ilan edilen kadro sayısının bir katı fazlası aday, mülakata çağrılacak.
Buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek.
Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek. Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar, yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabilecek. Uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirilecek.
9. YARGI PAKETİ MADDELERİ
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile;
Sosyal medyada hakarete uzlaşı olmayacak,
Mesleğinde yirmi yıl kıdeme sahip olan yazılı sınava girmeden ara bulucu olabilecek. Kadınlar bekarlık soyadını evlendikten sonra kullanamayacak.
9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
TBMM Genel Kurul, yeni yasama yılının başlangıcını 2 Ekim Çarşamba günü yaptı. Ardından komisyonlarda görüşmeleri tamamlanan tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi ile 9. Yargı Paketi'nin görüşmelerine geçilecek. 9. Yargı Paketi Meclis görüşmelerinde onaylandığı takdirde yürürlüğe girecek.
BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMALAR
Bakan Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM'de) basın mensuplarının sorularını yanıtlandırdı. Yargı Reformu Strateji Belgesi'yle ilgili bir soru üzerine Bakan Tunç, bu konudaki hazırlıkların son aşamada olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile son istişarelerin yapılacağını kamuoyuyla paylaştı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik denetimli serbestlik uygulamaları, iyi halin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu, bazı suçlar bakımından denetimli serbestliğin olup olmayacağı konusu tüm bunlar Yargı Reformu Strateji Belgemizde sonuca bağlanacak." açıklamalarında bulundu.
Tunç, şu anda Meclis'in gündeminde 9. Yargı Paketi'nin olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"10. Yargı Paketi ile ilgili hazırlıklarımız var. Hem 10. Yargı Paketi'nde hem de Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde ortaya konulacak özellikle ceza adaletiyle ilgili kısmı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da konuşmalarında ifade ettiği 'toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik' suçlardaki, o suçlarla mücadeleyi daha etkin hale getirebilmek için önemli düzenlemeler olacak. Bunu önümüzdeki süreçte hep beraber göreceğiz."
GÜLER AÇIKLAMIŞTI
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanlığına sunulan yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifindeki düzenlemeleri aktararak, "Son zamanlarda casusluk eylemleri kapsamında gerek vatandaşlarımıza gerekse yabancı vatandaşlara yönelik bir başka ülkenin istihbarat elemanları tarafından farklı suçların işlendiğini görüyoruz. Bu suçların da soruşturma konusu yapılmasına ve ayrı ceza verilmesine teklifimizde yer veriyoruz." dedi.
Güler, Grup Başkanvekilleri Leyla Şahin Usta, Bahadır Yenişehirlioğlu, Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman ve Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.Teklifin 23 maddeden oluştuğunu, 12 kanunda değişiklik ve düzenleme öngördüğünü belirten Güler, teklifin Genel Kurul gündeminde bulunan 9. Yargı Paketi'nin bir parçası olduğunu dile getirdi.
Cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına ve infaz sistemine yönelik yasal düzenlemelerle ilgili çalışmaya Adalet Bakanlığı yetkilileri ve TBMM Adalet Komisyonu milletvekillerince devam edildiğini ifade eden Güler, "Önümüzdeki günlerde sürdürdüğümüz çalışmayı kanun teklifi haline getireceğiz, hazırlanacak yasa taslağını da 10. Yargı Paketi olarak Meclis Başkanlığımıza arz edeceğiz." bilgisini paylaştı.