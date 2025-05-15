A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta merakla bekleniyor. A101'e bu hafta neler geliyor sorusunun yanıtı, indirim fırsatlarını kaçırmak istemeyenler için büyük önem taşıyor. Yeni A101 indirim ürünleri, hem ev ihtiyaçlarını hem de teknoloji ürünlerini cazip fiyatlarla sunuyor. A101'de bu Perşembe su sebili, piyano, dijital bateri seti, taraftar lisanslı nevresim Seti, tek kişilik pike, çarşaf ve kırlent geldi. Peki A101 Aldın Aldın broşürü bu hafta neler sunuyor? İşte A101 bu hafta kataloğu 15 Mayıs 2025...

1 /7 A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta merakla bekleniyor. A101’e bu hafta nelere geliyor sorusu, indirim fırsatlarını kaçırmak istemeyenlerin gündeminde. Gıda ürünlerinden elektronik eşyalara kadar birçok kategoride sürpriz indirimler sunan A101 indirim ürünleri, bütçe dostu alışverişin adresi oluyor. Haftalık güncellenen aktüel broşürle, avantajlı ürünleri ilk öğrenen siz olun! İşte, 15 Mayıs A101’in indirimleri.

2 /7 A101 aktüel kataloğu 15 Mayıs indirimleri - Toshiba 65" UHD Android Tv 25.999 TL Onvo 32' HD Ready Frameless Android 13 Smart Led Tv 5.999 TL - Onvo 65' Frameless UHD QLED Gogle Tv 22.999 TL - Canon MG2551S Çok Fonksiyonlu Yazıcı 1.799 TL - Piranha 2212 Bluetooth Kulaklık 399 TL - Buzdolabı 18,999 TL - Çamaşır Makinesi 8,999 TL - 3 Musluklu Su Sebili 5,499 TL



3 /7 - Sinbo Cam Elektrikli Cezve 439 TL - Kiwi Çay Makinesi 849 TL - Homend Filtre Kahve Makinesi 1.999 TL - Fantom Dikey Süpürge 1.799 TL - Kiwi Buharlı Temizleyici 999 TL - Kiwi Şarjlı Çırpıcı 179 TL - Samsung Cyclone Süpürge 4.499 TL - Kiwi Su Isıtıcı 399 TL

4 /7 - Aprilla Vakumlu Siyah Nokta Temizleme Cihazı 299 TL - Aprilla Şarjlı Profesyonel Saç Sakal Kesme Makinesi 749 TL - Pierre Cardin Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 899 TL - Pierre Cardin Kulak - Burun Tüy Alma Makinesi 129 TL

5 /7 - Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Nevresim Seti 599 TL - Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Pike 349 TL - Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Çarşaf 349 TL - Taraftar Lisanslı Kırlent 149 TL - 26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 5.699 TL - Dolu Akülü Araba 7.299 TL - Tuşlu Piyano 9,999 TL

6 /7 - Cem Döküm Krep Tavası 349 TL - Cem Döküm Pancake Tavası 349 TL - Termos Bardak 449 TL - Salata Kasesi 119 TL Promer Lux Kanatlı Kurutmalık 525 TL - Promer Lux Ütü Masası 999 TL -Selen 3 Kapaklı Raflı Çok Amaçlı Dolap 2.999 TL - Erkek Sneaker Ayakkabı 379 TL - 4 Katlı Sepet Düzenleyici 249 TL - Katlanır Çamaşır Selesi 199 TL