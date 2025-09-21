11. Yargı Paketi’nde hangi maddeler var?

Yeni yargı paketi, toplum huzurunu ve güvenliğini doğrudan ilgilendiren suçlara yönelik düzenlemeler içeriyor. Özellikle son yıllarda artan bilişim suçları, trafikte yaşanan güvenlik ihlalleri ve kutlama günlerinde silah kullanımına ilişkin maddeler dikkat çekiyor.

Kutlamalarda silah kullanımına ağır cezalar: Düğün, nişan, asker uğurlaması gibi etkinliklerde havaya ateş açanlar artık daha ağır cezalarla karşılaşacak. Kurusıkı silah da bu kapsama dahil edilecek. Ölüm veya yaralama meydana gelmese bile, bu eylemler bağımsız bir suç olarak değerlendirilecek.