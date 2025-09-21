Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay’daki Adli Yıl Açılış Resepsiyonu’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayarak 11. Yargı Paketi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kısacası, paketin çıkış tarihi ve içeriği için geri sayım başlarken, paketin hazırlıklarının son aşamaya geldiğini belirten Tunç, kamuoyunda merak edilen “Genel af çıkacak mı?” sorusuna da net bir yanıt verdi. Peki 11. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriği nedir, Meclis'e ne zaman gelecek? Bakan Tunç açıkladı! İşte 11. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği.
11. Yargı Paketi, bu alanlarda cezaları caydırıcı hale getirmeyi ve toplumsal huzuru güçlendirmeyi hedefliyor. Yargıtay'da düzenlenen Adli Yıl Açılış Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yakın zamanda Meclis'e sunulması beklenen 11. Yargı Paketi'ne dair önemli açıklamalarda bulundu. “Genel af çıkacak mı?” sorusuna da kesin bir yanıt veren Bakan Tunç, genel af için “Gündemimizde yok, af anlamına gelen hiçbir düzenleme söz konusu değil” dedi. 11. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriği nedir, Meclis'e ne zaman gelecek? Bakan Tunç açıkladı! İşte 11. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği.
11. Yargı Paketi için geri sayım başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Genel af gündemimizde yok” dedi. Yeni düzenlemeler arasında bilişim suçları, trafikte yol kesme ve düğünlerde silah atma gibi eylemler için daha ağır cezalar öne çıkıyor.
11. Yargı Paketi’nde genel af var mı?
Türkiye’de sık sık gündeme gelen “genel af” beklentisi, 11. Yargı Paketi’yle birlikte yeniden tartışılmaya başlandı. Ancak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu konuda kesin konuşarak:
“İnfazla alakalı af vesaire bu konular gündemimizde değil.” ifadelerini kullandı.
Böylece yeni pakette affa yönelik herhangi bir düzenlemenin yer almayacağı netleşmiş oldu.
11. Yargı Paketi’nde hangi maddeler var?
Yeni yargı paketi, toplum huzurunu ve güvenliğini doğrudan ilgilendiren suçlara yönelik düzenlemeler içeriyor. Özellikle son yıllarda artan bilişim suçları, trafikte yaşanan güvenlik ihlalleri ve kutlama günlerinde silah kullanımına ilişkin maddeler dikkat çekiyor.
Kutlamalarda silah kullanımına ağır cezalar: Düğün, nişan, asker uğurlaması gibi etkinliklerde havaya ateş açanlar artık daha ağır cezalarla karşılaşacak. Kurusıkı silah da bu kapsama dahil edilecek. Ölüm veya yaralama meydana gelmese bile, bu eylemler bağımsız bir suç olarak değerlendirilecek.
Trafikte yol kesme ve güvenliği tehlikeye atma: Trafikte araçların önünü kesen, yolu kapatan veya ulaşımı engelleyen kişilere 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası öngörülüyor.
Bilişim suçları ve dolandırıcılık: Son dönemde artan telefon dolandırıcılığı, sanal bahis ve sanal kumar gibi suçlarla mücadele için cezalar ağırlaştırılacak. Bu düzenlemeler özellikle gençleri korumayı amaçlıyor.
Adalet Bakanı Tunç, çocuk suçlulara yönelik düzenlemeler hakkında da bilgi verdi. Mevcut sistemde 12 yaş altı çocuklar cezalandırılmıyor. 12-15 ve 15-18 yaş aralığındaki çocuklar için ise ceza indirimleri uygulanıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte yaş arttıkça ceza indiriminin kademeli olarak azalması planlanıyor. Bu değişiklikle çocukların hukuki sorumlulukları daha dengeli bir şekilde değerlendirilecek.
11. Yargı Paketi ne zaman Meclis’e gelecek?
Yeni yargı paketi için gözler artık TBMM’ye çevrildi. Meclis 21 Temmuz’da tatile girdi ve tatil 1 Ekim’de sona erecek. Bakan Tunç’un açıklamalarına göre, 11. Yargı Paketi’nin ekim ayında Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Düzenlemelerin yasalaşmasıyla birlikte, yıl sonuna kadar yürürlüğe girmesi öngörülüyor.