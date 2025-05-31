AF YASASI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: İnfaz düzenlemesi Meclis'ten geçti mi, onaylandı mı? 10. Yargı Paketi son gelişmeler

Kamuoyunun uzun süredir yakından takip ettiği infaz düzenlemesi ve af beklentisi, 10. Yargı Paketi ile birlikte yeniden gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler’in yaptığı son açıklamalar, özellikle ceza indirimi ve infaz sürelerinde değişiklik taleplerini yeniden alevlendirdi. Peki, Meclis’e sunulan yeni düzenleme bir genel af içeriyor mu? İnfaz yasasında hangi değişiklikler bekleniyor?
Af ve infaz düzenlemesine yönelik beklentiler, 10. Yargı Paketi çerçevesinde yapılan son açıklamalarla birlikte bir kez daha gündemin üst sıralarına taşındı. AK Parti, Meclis’e sunduğu yeni yasal teklif ile ceza adalet sisteminde önemli değişikliklerin sinyalini verdi. Özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefleyen düzenleme, “Genel af çıkacak mı?” sorusunu da beraberinde getirdi. Peki yeni infaz düzenlemesinde hangi başlıklar öne çıkıyor?
İNFAZ DÜZENLEMESİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
İnfaz paketi ile ilgili düzenleme bugün (29 Mayıs) saat 15:00’te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler düzenleme ile ilgili şu bilgileri paylaştı:
AK Parti olarak 2002’den beri reform niteliğinde düzenlemeleri hayata geçirdik. Sistemin sonuç verici olabilmesi için düzenlemeler yaptık. Bugün 10. Yargı paketi ile sunduk. Birçok katılımcı ile çalışmalar yürütüyoruz.
10. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Bakan Tunç açıklamasında, "40 maddelik ceza adaleti sisteminin artırılmasına yönelik taslakta soruşturma kovuşturma ve infaz aşamalarının daha etkin olması için önemli huşuları içerecek taslağı milletvekillerin takdirlerine arz ettik, önümüzdeki günlerde mecliste görüşmeleri başlayacak." ifadelerine yer verdi.
GENEL AF ÇIKACAK MI?
Katıldığı canlı yayında Af çıkacak mı sorusuna, Bakan Tunç, "Ceza infaz düzenlemesinde çalışma var. Herhangi af söz konusu değil, gündemimiz söz konusu değil. Düzenlemeler cezaevindeki şartlarla ilgili. Belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili bazı hususlar var. 55 bin kişinin affedileceği yönündeki iddia doğru değil. Biz çözüme ilişkin taslağımızı sunacağız" dedi.
Geçtiğimiz günlerde de benzer açıklama yapan Bakan Tunç, "Covid izni ile ilgili düzenleme dışında bir af veya genel af söz konusu değil" değerlendirmesi yapmıştı;
" Mesela hasta hükümlüler; 'Cezaevinde ölmesin hükümlü' diyoruz. Bu insan haklarına aykırı. Bunların bir genel af şeklinde yorumlanması doğru değil." açıklamasını yapan Tunç, şu ifadeleri kullandı:
"Covid izniyle ilgili bir çalışma ‘olabilir’ dedik. Af mı geliyor? şeklinde yorumlara neden oldu. Oradaki husus tamamen Covid izni süreciyle ilgili. 2020’de Covid izninden yararlanıp açık cezaevinde bulunanlar denetimli serbestlikten faydalanarak tahliye edilmişti. Covid devam ettiği müddetçe bu süre 31 Temmuz 2023’e kadar uzatıldı. O tarihten sonra bu kişilerden koşullu salıverilmesine 5 yıl kalanların Covid izni kapsamında hayatına devam etmesine, koşullu salıverilmesine 5 yıldan fazla olanların ise cezaevine dönmesine yönelik bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeden yaklaşık 100 bine yakın kişi faydalanmış oldu.
Kapalı cezaevinde bulunanlar da 3 yıl erken açık cezaevine geçmiş oldular. Bu düzenlemeden 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezası kesinleşen ve cezaevinde bulunanlar yararlandı. 31 Temmuz 2023’te cezaevinde değil ama daha önce suç işlemiş ancak cezasının infazı henüz kesinleşmemiş ve hapse girmemiş olanların, yargılamadaki gecikmeden dolayı bu düzenlemeden yararlanamaması gibi bir durum ortaya çıktı. Bu yönde müracaatlar, talepler oldu. Bu talepler doğrultusunda bir düzenleme olabilir. Buradan bir af geliyor değerlendirmesi yapmak doğru değil, gündemde af söz konusu değil.