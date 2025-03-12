4. Yargı Reformu Strateji Belgesinin ilk kanun teklifi için çalışmalar başladı. Çalışmaların ardından 100. yıl affı iddiası gündeme geldi. 10. Yargı paketi kapsamında birçok düzenleme için detaylar merak ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında kısmi af düzenlemeleri hakkında konuştu. Peki, Genel af, kısmi af ve infaz düzenlemesi ne zaman çıkacak? 10. Yargı paketi kapsamında hangi düzenelemeler hayata geçirilecek? İşte af yasasında son gelişmeler...
Af yasasına ilişkin son gelişmeler mahkumlar ve ailelerinin yakın takibinde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan genel af iddialarına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamasında Genel Af gündemimizde yok açıklamalarında bulunmuş, Kısmi af detayları ise katıldığı canlı yayında açıklamıştı.
10.YARGI PAKETİNDE SON DURUM NE?
10. Yargı Paketi , İnfaz Düzenlemesi, 10. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 10. Yargı Paketi Kamuoyunda bir süredir konuşulan genel af, 100. yıl affı gibi iddialar, 10. Yargı Paketi ile bir kez daha gündeme geldi. 55 maddelik yargı paketi, önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kısmi af ve af yasası ile ilgili bazı açıklamalarda bulunmuştu. Tunç 10. Yargı Paketi ve af yasası ile ilgili;
"10. Yargı Paketi'nde de gerek ceza adalet sistemiyle ilgili, gerek cezalardaki caydırıcılıkla ilgili olarak önemli taslaklarımız var. Bazı suçlar bakımından, özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik, denetimli serbestlik uygulamalarına yönelik, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik, Türk Ceza Kanunu'muzda özellikle bazı suçlarla ilgili alt ve üst sınırla ilgili toplumdan ve uygulayıcılardan gelen eleştirilerin ortadan kaldırılmasına yönelik bazı çalışmalarımız var." dedi.
GENEL AF, KISMİ AF ÇIKACAK MI?
Adalet Bakanlığının üzerinde çalıştığı düzenleme kısmi affı kapsamıyor. Bakan Tunç yaptığı açıklamada düzenlemenin “Kısmi af” olarak algılanmasının yanlış olduğunu ifade ederek Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin kamuoyuyla paylaşılmasının ardından, belgede yer alan hedefleri birer birer hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacaklarını söyledi.
Şu an için af yasasına dair detaylar bilinmiyor. Af yasası 10. Yargı Paketi kapsamında meclis gündemine gelmesi halinde tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.
4. Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İlk Yargı Paketi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi, 2025-2029 yılları arasında yapılacak yasal düzenlemeleri kapsıyor. Bu belge kapsamında, cezasızlık algısını ortadan kaldırmak amacıyla yapılan düzenlemelerle birlikte, 2 yılın altındaki suçlarda belirli bir süre cezaevinde kalma veya kamu hizmetinde çalışma gibi yeni hükümler öngörülüyor. AK Parti milletvekilleri, bu reform için hazırlıklarını sürdürüyor ve ilk yargı paketi, TBMM’ye sunulmak üzere hazırlanıyor.
55 MADDEDEN OLUŞUYOR
Adalet Bakanlığı kaynaklarından edindiğim bilgiye göre, yeni taslak paket hazır. Bu taslak ilgili bakanlıklara gönderildi ve görüşe açıldı. Önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması bekleniyor. Daha önceki yargı paketlerinden çıkarılan infaz düzenlemeleri 10’uncu pakette yer alıyor. Pakette, 14 farklı kanunda değişiklik veya düzenleme var. Kanun teklif taslağı yürütme ve yürürlük dahil toplam 55 maddeden oluşuyor.