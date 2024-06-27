TOKİ Afyonkarahisar Merkez müstakil arsa kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahipleri belirlenmişti. TOKİ müstakil arsa kuraları neticesinde arsa çıkanlar, Afyonkarahisar TOKİ ilk evim arsa yeri kura belirleme sonuçlarını merak ediyordu. Peki Afyon merkez müstakil arsa yeri belli oldu mu? İşte detaylar.
TOKİ Afyonkarahisar ilk evim arsa kura çekimi 13 Mart 2023 Pazartesi günü canlı yayında gerçekleşti. Çekilişin tamamlanmasının ardından Afyonkarahisar Merkez'de 1320 müstakil arsanın hak sahibi belli oldu. TOKİ ilk evim arsada hak sahibi olan vatandaşlar, müstakil arsa yeri belirleme kura sonuçlarını merak ediyordu. Peki Afyonkarahisar TOKİ ilk evim arsa yeri kura belirleme sonuçları açıklandı mı? Afyonkarahisar merkez TOKİ müstakil arsa yeri belli oldu mu?
Afyonkarahisar TOKİ ilk evim arsa kampanyaları neticeside hak sahibi olan vatandaşlar müstakil arsa ada parsel yerleri belli olup olmadığını sorguluyor. Aralarında Afyon'un da olduğu bazı illerdeki arsa plan onay ve parselasyon işlemlerine ilişkin önemli gelişme yaşanmıştı. TOKİ ilk evim arsa ada parsel sorgulaması erişime açıldı mı?
Afyonkarahisar merkez TOKİ müstakil arsa yeri belli oldu mu?
Aralarında Afyonkarahisar’ın da oluğu Adana, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çankırı, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kırklareli, Karaman, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Niğde, Osmaniye, Trabzon, Van illerinde yaklaşık 20 bin hak sahibi için Plan Onay ve Parselasyon işlemleri devam ettiği açıklanmıştı.
TOKİ tarafından resmi olarak Afyonkarahisar TOKİ ilk evim arsa yeri kura belirleme sonuçlarına ilişkin açıklama gelmezken, sosyal medya üzerinden bir vatandaş, “Afyon merkez müstakil arsa yeri belli olmuş Sinanpaşa Akören Bağdat mahallesi hayırlı olsun.” diye paylaşımda bulundu.
Afyonkarahisar TOKİ ilk evim arsa yeri nasıl öğrenilir?
TOKİ ilk evim arsa yeri ada parsel sorgulaması e-evlet sistemi üzerinden yapılmakta. Afyonkarahisar merkez TOKİ müstakil arsa yeri sorgulamak için tıklayın
TOKİ AFYONKARAHİSAR ARSA YERİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
İlk Evim Arsa proje alanlarında planlama ve parselasyonun tamamlanma tarihi önceden net olarak belirlenememekle birlikte tamamlandıkça arsa belirleme kuraları çekilip banka sözleşmelerine başlanıyor.
Sözleşme imzalayan hak sahiplerine tapu kayıtlarına ve onaylı imar planlarına, plan onay süreci tamamlanma aşamasında olan Hak sahiplerine tapu tahsis belgelerine ve taslak imar planlarına, planlama süreci devam eden hak sahiplerine ise süreçle ile ilgili tüm bilgileri E-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilmekte.
81 ildeki 1 milyon konut amaçlı arsaların yüzde 40’ını şehir merkezlerinde, yüzde 60’ını ilçelerde olacak şekilde belirlenmişti. Proje kapsamında iki çeşit arsa var. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri 105 ile 150 metrekare arasında değişecek. Müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare büyüklükte olacak.
Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500 liradan, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. İkinci seçenek hisseli parseller olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500 liradan başlayacak.