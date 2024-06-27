Sözleşme imzalayan hak sahiplerine tapu kayıtlarına ve onaylı imar planlarına, plan onay süreci tamamlanma aşamasında olan Hak sahiplerine tapu tahsis belgelerine ve taslak imar planlarına, planlama süreci devam eden hak sahiplerine ise süreçle ile ilgili tüm bilgileri E-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilmekte.

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