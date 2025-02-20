Soğuk hava ve kar yağışı yurt genelinde yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar yağışının olduğu illerde okullar tatil ediliyor. Valilik açıklamasıyla birlikte bugün Ağrı, Van, Elazığ’da eğitime bir gün ara verilmişti. Peki Ağrı, Van, Elazığ’da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma günü okul var mı, yok mu? Valilikten açıklama geldi mi? İşte detaylar.
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Sibirya üzerinden yurda giren Altay Kar Fırtınası, hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin altına düşürdü. Kar yağışının etkisini gösterdiği birçok il ve ilçede okullar tatil edildi. Bugün Ağrı, Van ve Elazığ da okullar tatil edildi. Peki Ağrı, Van, Elazığ’da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma hangi ilçelerde okullar tatil? Valilik açıklama yaptı mı?
Ağrı’da okullar tatil mi?
21 Şubat Cuma günü için Ağrı Valiliğinden yarın okulların tatil edildiğine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Ağrı’da bugün okullar tatil edilmişi. Ağrı Valisi Mustafa Koç, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın için ara verildiğini bildirdi. Vali Mustafa Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü verilerine göre il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirtti. Bu nedenle 20 Şubat Perşembe günü il genelindeki tüm okullar, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildiğini bildiren Koç, hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelin de idari izinli sayılacağını ifade etti.
Van’da okullar tatil mi?
Van Valiliğinden 21 Şubat Cuma günü okullara kar tatili olduğuna ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Van’ın Bahçesaray ilçesinde bugün okullar tatil edilmişti. Bahçesaray’da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Kaymakamlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, ilçede olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçe genelindeki tüm eğitim kurumlarında 20 Şubat'ta eğitim ve öğretime ara verildiği belirtilen açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Elazığ’da yarın okullar tatil mi?
Elazığ Valiliğinden 21 Şubat Cuma günü için henüz kar tatiline ilişkin bir açıklama gelmedi.
Elazığ’da kentte beklenen yoğun kar nedeniyle merkez ve ilçelerde okullar bugün tatil edilmişti. Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada ise kentte beklenen yoğun kar nedeniyle kent merkezi ve ilçelerindeki okullarda eğitime aynı gün ara verildiği ifade edilerek, “20 Şubat Perşembe günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır” denildi.