Akaryakıt fiyatları , araç sahipleri için her zaman önemli bir konudur. Güncel motorin ve mazot fiyatları, ekonomik göstergeler ve küresel piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda belirlenir. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Geçtiğimiz hafta benzinde tabela üç defa değişti. 10 Nisan’da litre başına 2 lira 24 kuruş, 11 Nisan’da ise 1 lira 35 kuruşluk indirim yapılmış ve toplamda 3 lira 59 kuruşluk düşüş gerçekleşmişti. Ancak bu düşüş uzun ömürlü olmadı. 12 Nisan Cumartesi gecesi itibarıyla benzine 82 kuruşluk yeni bir zam yapıldı. Sektörü kaynakları, perşembe gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 70 kuruşun üzerinde zam yapılabileceğini belirtti. Peki 15 Nisan akaryakıtta zam ya da indirim var mı? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin, LPG'de son durum...