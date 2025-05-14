Akaryakıt fiyatları , araç sahipleri için her zaman önemli bir konudur. Güncel motorin ve mazot fiyatları, ekonomik göstergeler ve küresel piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda belirlenir. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Son olarak benzin fiyatına 1.50 TL’lik bir zam yapılırken, motorine de gece yarısından itibaren litre fiyatına 1.30 lira artış yapılması bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları: