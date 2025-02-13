Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Kar yağışıyla birlikte Valiliklerden okul tatili haberleri gelmekte. Meteoroloji son hava durumu tahmini raporuna göre, Aksaray, Karama ve Kırşehir’de yarın kar yağışı etkili olacak. Peki Aksaray, Karaman ve Kırşehir’de okul var mı? 14 Şubat yarın okullar tatil mi, açıklama geldi mi? sorularına yanıt aranıyor.
"Aksaray, Karaman ve Kırşehir’de okullar tatil mi son dakika? 14 Şubat Cuma Karaman, Aksaray ve Kırşehir’de okul var mı, yok mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğrenci ve veliler gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Mevcut tahminlere göre, Karaman, Kırşehir ve Karaman’da yarın, 14 Şubat Cuma günü, kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Yozgat ve Sivas çevreleriyle Aksaray'ın doğusunda beklenen kar yağışlarının kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş çevreleri ile Adıyaman, Batman ve Diyarbakır'ın kuzeyi için beklenen yağışların kuvvetli kar (mevcut kar örtüsünün üzerine 10 ila 20 santimetre), yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun kar (mevcut kar örtüsünün üzerine 20 santimetre ve üzeri ilave) şeklinde olacağı öngörülüyor. Buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar ve özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Aksaray’da okullar tatil mi?
Aksaray’da okullar tatil mi son dakika? 14 Şubat Cuma Aksaray’da okul var mı, yok mu? soruları mera ediliyordu.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte oluşması beklenen buzlanma ve tipi nedeniyle kent genelinde tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 14 Şubat'ta eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Aksaray'da bugün okullar tatil edilmişti. Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün kent genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte oluşması beklenen buzlanma ve tipi nedeniyle kent genelinde tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 13 Şubat'ta eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Karaman’da okul tatil mi? 13 Şubat yarın okullar tatil mi?
Karaman'da 14 Şubat Cuma günü için kar tatili açıklaması gelmedi.
Karaman'da kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime 13 Şubat'ta 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda yarın kentte yoğun kar yağışıyla birlikte buzlanma beklendiği belirtildi.
Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak tedbir amacıyla kent merkezinin ve ilçelerin tamamındaki her türlü resmi ve özel okullar ile eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, kamuda çalışan engelli ile hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Karaman Valiliği, yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek olumsuz hava koşulları sebebiyle vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Mevcut tahminlere göre, Karaman'da yarın, 14 Şubat Cuma günü, parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gün içinde en yüksek sıcaklık 2°C, en düşük sıcaklık ise -5°C civarında olacak.
Kırşehir’de okul tatil mi?
Kırşehir Valiliği 14 Şubat Cuma günü için kar tatili olduğuna ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.
Kırşehir'de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle yarın 13 Şubat okullar tatil edildi. Kırşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre gece saatlerinde başlaması beklenen yoğun kar yağışı dolayısıyla il genelindeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre gece saatlerinde ilimizde başlaması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 13 Şubat 2025 Perşembe gününü tatil ilan ediyoruz. Kar yağışının su kaynakları açısından sıkıntılı olan Kırşehir'imize bereket getirmesini diliyor, Cuma günü hepinizi sınıflarınıza bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Mevcut tahminlere göre, Kırşehir'de yarın, 14 Şubat Cuma günü, parçalı bir hava bekleniyor. Gün içinde en yüksek sıcaklık 0°C, en düşük sıcaklık ise -5°C civarında olacak.