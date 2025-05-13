ALES/2 başvuruları, 13 Mayıs Çarşamba günü ÖSYM tarafından alınmaya başlandı. Akademik anlamda kariyer hedefi bulunanların katılım zorunluluğu bulunan ALES, 6 Temmuz tarihinde organize edilecek. ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) başvurusu, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden alınacak. Ödemeler ise yine aynı sistem üzerinden gerçekleştirilebilecek. ALES başvurusu nasıl, nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte ALES başvuru ekranı 2025.
ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Takvimde belirtildiği gibi ALES/2 başvuruları 13 Mayıs Salı günü itibarıyla başladı. Akademik kariyer hedefi olanlar için yılda üç kez ÖSYM tarafından organize edilen ALES, sözel ve sayısal olmak üzere iki ayrı testten oluşmaktadır. Peki, ALES başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ALES/2 başvuruları 13-21 Mayıs 2025 tarihlerinde ösym.gov.tr adresi üzerinden alınacak.
ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2), 6 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 13-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını 13 Mayıs 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-ALES/2 Başvuru Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi.
ALES/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.
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ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavının ikincisi bu sene 6 Temmuz'da uygulanacak.
Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak. 100 sorunun yer aldığı sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.
ALES sınav giriş belgesi ise ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden erişime sunulacak.
ALES/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES/2 başvuru ücreti 850 TL olarak belirlendi.
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