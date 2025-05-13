ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Takvimde belirtildiği gibi ALES/2 başvuruları 13 Mayıs Salı günü itibarıyla başladı. Akademik kariyer hedefi olanlar için yılda üç kez ÖSYM tarafından organize edilen ALES, sözel ve sayısal olmak üzere iki ayrı testten oluşmaktadır. Peki, ALES başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?