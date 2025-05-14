2025 ALES başvuru ücreti belli oldu. Akademik anlamda kariyer hedefi bulunanların katılım zorunluluğu bulunan ALES, 6 Temmuz tarihinde organize edilecek. 13 Mayıs'ta başlayan başvuru işlemleri 21 Mayıs'a kadar sürecek. ÖSYM web sitesi üzerinden ais.osym.gov.tr sitesinden başvuru işlemleri başladı. Peki ama ALES sınav ücreti ne zaman son gün, ücret hangi bankaya yatırılır? İşte detaylar...

1 /4 Öğretim görevlisi olmak isteyenler, yüksek lisans yapmak isteyenler akademik alanda kariyerini ilerletmek isteyen adaylar ALES 2 başvuru ücretini sorguluyor. ALES başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

2 /4 ALES/2 BAŞVURUSU NE ZAMAN? ALES/2 başvuruları, 13-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak.

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ALES/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? ALES/2 başvuru ücreti 850 TL olacak.

