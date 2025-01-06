ALES SINAVI KONULARI HANGİLERİ?

ALES'te iki ana test bulunur: sözel test ve sayısal test.Sözel test, dil ve anlama yeteneği ile ilgili sorular içerir.Sayısal test, matematik ve mantıksal muhakeme sorularını içerir.Konular şunları içerir: matematik, geometri, sayısal mantık, Türkçe, sözel mantık ve akıl yürütme.

ALES'e girecek adaylar, sınavın konu ve içeriği hakkında detaylı bilgi edinmeli ve sınav hazırlığını bu doğrultuda yapmalıdır. Sınav, lisansüstü eğitim ve akademik kariyer için önemli bir basamaktır ve iyi bir hazırlık gerektirir.