ALES sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 13 Nisan'da düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) sonuçları için 2 Mayıs tarihi işaret edilmişti. ÖSYM son dakika duyurusu ile ALES sonuçları açıklandı. Yüksek lisans yapmak veya akademik kadrolara başvuruda bulunmak için söz konusu sınava katılım sağlayan adaylar, puanlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenebilecek. Peki; ALES sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ALES/1 sonuç sorgulama ekranı...

1 /5 ALES sonuçları için son dakika açıklandı. 13 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) sonuçları 2 Mayıs 2025 Cuma günü erişime açıldı. Sonuç sorgulama işlemi, ÖSYM AİS sorgulama ekranı üzerinde T.C. kimlik numarası ile yapılacak. Peki, ALES sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? ALES/1 sonuç sorgulama ekranı.

2 /5 ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sonuç takviminde belirtildiği üzere ALES sınav sonuçları 2 Mayıs 2025 tarihinde açıklandı. ALES sınavından alınacak puan 5 yıl boyunca geçerli olacak.



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ALES/1 SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM sonuç açıklama sistemi olarak bilinen https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM şifresi ile giriş yapacak adaylar sınav sonuçlarına erişebilecek. ALES/1 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ





4 /5 ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES sınavı puanının geçerlilik süresi 5 yıldır. Buna göre puanı aldığınız tarihten itibaren 5 yıl süreyle bu puanla başvuruda bulunabilirsiniz.