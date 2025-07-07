ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? ALES sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

2025 yılı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES) ikinci oturumu, 6 Temmuz Pazar günü yurt genelindeki sınav merkezlerinde sorunsuz şekilde tamamlandı. Akademik kariyer hedefiyle sınava katılan adaylar, şimdi sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak ALES/2 sonuç tarihi için takvim netleşmiş durumda.
Binlerce aday, 6 Temmuz 2025 Pazar günü gerçekleştirilen ALES/2 sınavıyla akademik kariyer yolculuğuna ilk adımını attı. Sınav stresini geride bırakan adaylar, “ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Gözler şimdi ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama takviminde.
5 YIL GEÇERLİ OLACAK
ALES sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacak. Elde edilen puanlar, lisansüstü programlara girişin yanı sıra öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi gibi kadrolara başvurularda da kullanılabiliyor.
ALES'E KİMLER GİREBİLİR?
ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı), Türkiye'de lisansüstü programlara başvuru ve akademik kadro alımlarında kullanılan merkezi bir sınavdır. ÖSYM tarafından yılda birkaç kez düzenlenir ve temel amacı, adayların akademik yetkinliklerini ölçmektir.
Aşağıdaki adaylar ALES'e başvurabilir:
Akademik kariyer hedefleyenler:
Öğretim görevlisi, araştırma görevlisi vb. pozisyonlara başvuracaklar.
Lisansüstü eğitim düşünenler:
Yüksek lisans veya doktora programlarına başvuru yapacak adaylar.
Bazı kamu kurumları:
KPSS dışında, belirli burs veya proje destekleri için ALES puanı istemektedir.