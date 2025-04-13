Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
ALES soruları ve cevapları yayımlandı! ÖSYM ALES/1 soru kitapçığı PDF görüntüleme ekranı...

ALES soruları ve cevapları yayımlandı! ÖSYM ALES/1 soru kitapçığı PDF görüntüleme ekranı...

15:0413/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

2025 yılı ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1), 13 Nisan 2025 tarihinde düzenlendi. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte gözler ÖSYM ALES soru ve cevapları kitapçığına çevrilmişti. ALES soruları ve cevapları yayımlandı! 2025 ALES/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1), 13 Nisan 2025 tarihinde düzenlendi. Yılın ilk ALES oturumuna katılım sağlayan adaylar, 150 dakika içinde 100 soruya cevap verdi. Sınavın sona ermesinin ardından 2025 ALES/1 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.  İşte ÖSYM AİS ile 2025 ALES soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı...

ALES SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025 ALES/1) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''13 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar; 13 Nisan 2025 tarihinde saat 13.15'ten itibaren Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 23 Nisan 2025 tarihinde saat 23.59’ da sona erecektir.''

ALES/1 SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 23 Nisan 2025 tarihinde saat 23.59’ da sona erecek.

ALES SORULARI VE CEVAPLARI (%10) PDF GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ALES SINAVI TAMAMLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 ALES/1, Türkiye genelinde 81 ilde ve yurt dışında Lefkoşa (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) ile Bişkek (Kırgızistan) olmak üzere toplam 94 sınav merkezinde yapıldı. 175 bin 836 adayın başvuru yaptığı sınav için 409 bina ve 6 bin 881 salon kullanıldı. Sınav saat 10.15’te başladı ve adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmadı. 50’şer sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanan sınavda adaylara 150 dakika cevaplama süresi verildi.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin takvimine göre ALES/1 sonuçları, 2 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak.

Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES/1 SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

ALES/1 SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

2025-ALES/2, 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve sonuçları 25 Temmuz'da ilan edilecek.


ALES/2 BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ALES/2 başvuruları 13-21 Mayıs 2025 tarihlerinde alınacak. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.

#ALES
#ALES soruları
#ÖSYM
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt fiyatlarında tablo değişti: 13 Nisan 2025 Pazar gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...