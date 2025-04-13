2025 yılı ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1), 13 Nisan 2025 tarihinde düzenlendi. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte gözler ÖSYM ALES soru ve cevapları kitapçığına çevrilmişti. ALES soruları ve cevapları yayımlandı! 2025 ALES/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1), 13 Nisan 2025 tarihinde düzenlendi. Yılın ilk ALES oturumuna katılım sağlayan adaylar, 150 dakika içinde 100 soruya cevap verdi. Sınavın sona ermesinin ardından 2025 ALES/1 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. İşte ÖSYM AİS ile 2025 ALES soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı...
ALES SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025 ALES/1) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''13 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar; 13 Nisan 2025 tarihinde saat 13.15'ten itibaren Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 23 Nisan 2025 tarihinde saat 23.59’ da sona erecektir.''
ALES/1 SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 23 Nisan 2025 tarihinde saat 23.59’ da sona erecek.
ALES SORULARI VE CEVAPLARI (%10) PDF GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ALES SINAVI TAMAMLANDI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 ALES/1, Türkiye genelinde 81 ilde ve yurt dışında Lefkoşa (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) ile Bişkek (Kırgızistan) olmak üzere toplam 94 sınav merkezinde yapıldı. 175 bin 836 adayın başvuru yaptığı sınav için 409 bina ve 6 bin 881 salon kullanıldı. Sınav saat 10.15’te başladı ve adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmadı. 50’şer sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanan sınavda adaylara 150 dakika cevaplama süresi verildi.
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM’nin takvimine göre ALES/1 sonuçları, 2 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak.
Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
ALES/1 SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.
ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?
2025-ALES/2, 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve sonuçları 25 Temmuz'da ilan edilecek.
ALES/2 BAŞVURUSU NE ZAMAN?
ALES/2 başvuruları 13-21 Mayıs 2025 tarihlerinde alınacak. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.