Dolardaki düşüş, ABD ile Çin arasında tırmanan ticaret savaşı, küresel ekonomik durgunluk beklentisi gibi birçok etken yatırımcıları güvenli limanlara yönlendiriyor. Son zamanların en yüksek oranlarına ulaşan altında günün açılışı yine yüksek seviyelerde oldu. Gram altın alış fiyatı cuma gününe 3.926 TL'den başladı. Çeyrek altın alış fiyatı ise 6.477 TL oldu. Peki, yarım altın, cumhuriyet altını, ata altın ve tam altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 11 Nisan Cuma anlık altın fiyatları...

1 /8 Altın fiyatları ile ilgili sorular gündemde. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları bugün ne kadar? Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları arttı mı, kaç TL oldu? İşte bugüne ait son dakika güncel altın fiyatları listesi

2 /8 ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM (11 NİSAN 2025)

Gram altın güne 3871 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3871 lira, en yüksek de 3944 lirayı gördü. Şu sıralar 3915 liradan alıcı buluyor.

3 /8 GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ

Gram altın alış fiyatı: 3.926 TL / satış fiyatı: 3.927 TL / Önceki kapanış: 3.871 TL

4 /8 ÇEYREK ALTIN ALIŞ- SATIŞ

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.471 TL / satış fiyatı: 6.547 TL / Önceki kapanış: 6.473 TL

5 /8 YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ

Yarım altın alış fiyatı: 12.945 TL / satış fiyatı: 13.092 TL / Önceki kapanış: 12.943 TL

6 /8 TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ

Tam altın alış fiyatı: 24.869 TL / satış fiyatı: 25.361 TL / Önceki kapanış: 25.134 TL

7 /8 CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 25.819 TL / satış fiyatı: 26.054 TL / Önceki kapanış: 25.748 TL