Piyasalar, bugün açıklanacak olan ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararını merakla bekliyor. Faiz kararına ilişkin beklentiler, piyasaların yönünü belirlerken, altın fiyatları da rekor seviyelere yaklaşıyor. Gram altın, dün Kapalıçarşı'da 5 bin TL'nin üzerine çıkarak tarihi bir zirveye ulaşırken, Cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatları da dikkat çekici yükselişler gösterdi. Peki, gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınının fiyatları ne kadar, kaç TL?
Piyasalar bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararına kilitlenmiş durumda. Karar öncesi ise altın fiyatları rekor seviyelerde dalgalanıyor. Ons altın, dünkü yükselişin ardından bu sabah günü hafif gerileyerek 3.681,23 dolara düştü. Bu düşüşte, dolardaki yüzde 0,1'lik toparlanma ve yatırımcıların kar satışları etkili oldu. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar.
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 4.881,81 TL
Gram altın satış fiyatı 4.882,26 TL
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış fiyatı 8.121,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 8.200,00 TL
Cumhuriyet altın ne kadar?
Cumhuriyet altın alış fiyatı 32.386,00 TL
Cumhuriyet altın satış fiyatı 32.669,00 TL
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış fiyatı 16.243,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 16.410,00 TL
Altın ne kadar olacak, yükselecek mi düşecek mi? İşte altın yorumu
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların odağını bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası faiz kararına yönlendirmelerini tavsiye ederken, gram altındaki kritik seviyelere de dikkat çekti ve fırsatları sabırla değerlendirme çağrısı yaptı.
Piyasalarda panikle hareket edenlerin kaybedeceğini vurgulayan Memiş, gram altında 4.900 TL’nin altına sarkmalarda 4.850–4.800 TL seviyelerinin fırsat olarak değerlendirilebileceğini, borsada 10.000 puana kadar geri çekilmenin sürpriz olmadığını, Bitcoin’de ise 120 bin dolar seviyesinin kritik eşik olduğunu söyledi. Ayrıca Fed’in çarşamba günü açıklayacağı faiz kararının piyasalar açısından belirleyici olacağını kaydetti.
İslam Memiş şunları söyledi: “Korkuyla, panikle bu fiyatlardan altın almayın, sakın bekleyin. Kar satışları mutlaka düzenli olarak olacaktır. Her zirveden sonra teknik bir düzeltme mutlaka olacaktır. Nedir? Mesela onun 3643 dolar seviyesinde kapanış yaptı. İlk önce 36.600 doları görelim, sonra 3600 dolar seviyesinin altında sarkmaları görelim. Şöyle birkaç hafta kendine müsaade et, birkaç hafta bekle, soluklan.
İşte o arkadaşlarımız, iyi niyetli olanlara söylüyorum tabii, temiz insanlara söylüyorum: O temiz, iyi niyetli insanlar eline para yeni geçmişse, o fırsatları kolluyorsa geçen hafta boyunca bütün gün yorumlarımda "bekleyin, sabredin. Birkaç hafta bekleyin" dedim. İşte gram altın 4950 lira seviyesinde ama gram altın tarafında 4.900 TL seviyesinin altında sarkmalarda 4850, devamında 4.800 TL gibi destek seviyeleri var. Buraları bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz.
Artık 5.000 TL kapısı çalındı. Artık biz bu yılı bitirdik, bizim için yıl bitti. Biz artık 2026 yılına odaklandık ve 2026 yılında gram altın tarafında 6.000, devamında 6350 gibi rakamlara odaklandık. Ons altında 4.000, devamında 4.250 dolar gibi rakamlara odaklandık. O yüzden şunu söylemek istiyorum: Elinde altın bulunduran arkadaşlarımız, yine panik yok, panik yok. Kasıma kadar malda beklemeye devam ediyoruz.”