Artık 5.000 TL kapısı çalındı. Artık biz bu yılı bitirdik, bizim için yıl bitti. Biz artık 2026 yılına odaklandık ve 2026 yılında gram altın tarafında 6.000, devamında 6350 gibi rakamlara odaklandık. Ons altında 4.000, devamında 4.250 dolar gibi rakamlara odaklandık. O yüzden şunu söylemek istiyorum: Elinde altın bulunduran arkadaşlarımız, yine panik yok, panik yok. Kasıma kadar malda beklemeye devam ediyoruz.”