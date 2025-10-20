Rekor seviyenin ardından gelen kâr satışları ile geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan altın haftaya kayıplarının bir kısmını geri alarak başladı. Yeni haftaya nispeten iyimser başlayan ons altın, zaman zaman 4250 dolar seviyesinin altına inse de sabah saatlerinde 4265 dolar bandında işlem görüyor. Peki çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 20 Ekim güncel altın fiyatları.
Trump'ın Çin'den gelen mallara önerdiği yüzde 100'lük tarifenin sürdürülebilir olmayacağını söylemesinin ardından altın Cuma günü Mayıs ortasından bu yana en fazla olan yaklaşık yüzde 1,8 düştü. Öte yandan ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi döngüsüne devam edeceği beklentisi altın fiyatlarına destek sunmaya devam ediyor. Peki altın fiyatları haftaya nasıl başladı? İşte 20 Ekim gram, çeyrek, cumhuriyet ve yarım altın fiyatlarında son rakamlar.
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 5.733,83 TL
Gram altın satış fiyatı 5.734,56 TL
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış fiyatı 9.865,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 10.037,00 TL
Cumhuriyet altın ne kadar?
Cumhuriyet altın alış fiyatı 39.364,00 TL
Cumhuriyet altın satış fiyatı 39.990,00 TL
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış fiyatı 19.742,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 20.087,00 TL
Altın ne kadar olacak, yükselecek mi düşecek mi? İşte altın yorumu
Finans uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bu yükselişin ardında “panik alımlarının” olduğunu belirtti. Memiş’e göre, jeopolitik gerginlikler ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri altına yönelmesine neden oluyor. “Tüm dünyada yatırımcılar, olası savaşlar ve ekonomik krizlerin artacağı endişesiyle altın alımını sürdürüyor.”
Sekiz haftadır kesintisiz yükseliş gösteren altın ve gümüş piyasasında teknik bir düzeltmenin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Memiş, yatırımcılara şu tavsiyelerde bulundu: “Piyasa teknik olarak bir düzeltmeye muhtaç.
Bu bir hafta sonra da olabilir, bir ay sonra da. Ama mutlaka bir geri çekilme yaşanacak. Elinde altın bulunanların panik yapmaması, soğukkanlı davranması gerekiyor.”
Yatırımcıya Uyarı: “Acele Etmeyin, Bekleyin”
İslam Memiş’in açıklamalarına göre, kısa vadede yaşanabilecek bir düzeltme hareketi, uzun vadeli yatırımcılar için fırsat anlamına gelebilir. Uzman isim, “Altın, uzun vadede değerini korur. Ancak kısa vadeli dalgalanmalarda sabırlı olmak, kazandırır.” diyerek yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı.
Altında Rekorlar Sürüyor, Ancak Düşüş Sinyali Yakın
Özetle; 2025’in son çeyreğinde altın fiyatları yükselişini sürdürse de, uzmanlar kısa vadede teknik bir geri çekilmenin kapıda olduğunu düşünüyor. Yatırımcıların paniğe kapılmadan süreci izlemesi ve alım-satım kararlarını aceleye getirmemesi öneriliyor.