Altın ne kadar olacak, yükselecek mi düşecek mi? İşte altın yorumu

Finans uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bu yükselişin ardında “panik alımlarının” olduğunu belirtti. Memiş’e göre, jeopolitik gerginlikler ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri altına yönelmesine neden oluyor. “Tüm dünyada yatırımcılar, olası savaşlar ve ekonomik krizlerin artacağı endişesiyle altın alımını sürdürüyor.”