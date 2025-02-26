Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? sorularına yanıt arıyor. Rusya-Ukrayna barışı için müzakerelerin hızlanması ve ocak ayında Çin’in altın ithalatında yaşanan gerileme ile altın fiyatları fren yaptı. Altın sürekli olarak yaşadığı yükseliş trendinden iki gündür uzaklaştı ve tarihi zirvesinden yüzde 2 civarında gerileme yaşadı. İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik 'Mart' ayı uyarısı geldi. Peki altın fiyatları ne kadar? Gram altın bugün kaç TL? 26 Şubat Çarşamba çeyrek, cumhuriyet yarım altın fiyatı...

1 /18 Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...

2 /18 Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Ticaret savaşlarını başlatmak için elini hızlı tutan Trump, altındaki yükselişi körüklüyor. Riskten beslenen altın rekor üstüne rekor kırıyor. Uzmanlardan 2025 yılı altın yorumları gelmedi. Kapalıçarşı altın fiyatları ndaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.

3 /18 GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Gram altın alış fiyatı 3.408,15 TL Gram altın satış fiyatı 3.408,83 TL

4 /18 ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR? Çeyrek altın alış fiyatı 5.675,00 TL Çeyrek altın satış fiyatı 5.717,00 TL

5 /18 CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR? Cumhuriyet altını alış fiyatı 22.631,00 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı 22.775,00 TL

6 /18 YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Yarım altın alış fiyatı 11.350,00 TL Yarım altın satış fiyatı 11.435,00 TL

7 /18 22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR? 22 ayar bilezik gram fiyatı alış 3.172,01 TL 22 ayar bilezik gram fiyatı satış 3.192,36 TL

8 /18 ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR? ATA altın alış fiyatı 23.132,80 TL ATA Altın satış fiyatı 23.718,98 TL

9 /18 TAM ALTIN NE KADAR? Tam atın alış fiyatı 22.431,80 TL Tam altın satış fiyatı 22.876,89 TL

10 /18 Altın yorumu: 2025'te altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analistler yorumladı Altın fiyatlarında son dönemdeki rekor artış, yatırımcıları “Almalı mı, satmalı mı?” sorusuyla baş başa bırakırken, İslam Memiş Mart ayında yaşanabilecek sert düşüşe karşı yatırımcıları uyardı.

11 /18 Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının Mart ayında sert bir düşüş yaşayabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Memiş, özellikle ons altındaki 400 dolarlık yükselişin ardından bir düzeltme hareketi beklediklerini belirterek, yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. “Şu an ons altın 2940 dolar seviyesinde, ancak 3000 dolar psikolojik direnç seviyesini zorlayacaktır. Teknik olarak 2800 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşanabilir” dedi.

12 /18 Mart ayındaki olası düzeltmenin, altın için uzun vadeli alım fırsatları yaratabileceğini belirten Memiş, gram altının yıl içinde 4000-4500 TL seviyelerine ulaşabileceğini öngördü.

13 /18 Altın, 2024 yılında yüzde 27 oranında bir artış göstererek önemli bir yükseliş kaydetti. Ekonomik belirsizlikler, ABD'deki enflasyon ve faiz indirimi beklentileri, altına olan talebi artırmaya devam ediyor. Altın destekli ETF’lere olan talep hızla yükseliyor.

14 /18 ABD’de açıklanan ekonomik veriler, iş faaliyetlerinin yavaşladığını ve tüketici güveninin düştüğünü gösterdi. Bu durum, yatırımcıların Fed’in faiz indirimlerini erkene çekebileceği beklentilerini artırıyor. Düşen faizler, faiz ödemeyen altın için avantaj sağlıyor ve bu da altın fiyatlarını destekliyor.

15 /18 Altının yükselişini sadece ekonomik faktörler değil, jeopolitik riskler de besliyor. ABD Başkanlık Seçimleri ve Trump’ın politikalarındaki belirsizlikler, küresel piyasalar üzerinde baskı oluşturuyor. Ayrıca, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin altın rezervlerini artırması, altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekliyor. Memiş, Mart ayı içindeki düzeltmeleri takip etmeleri gerektiğini ifade etti. Yıl sonunda gram altının 4000-4500 TL seviyelerinde olabileceğini öngören Memiş, uzun vadeli yatırımcılar için altın fiyatlarının daha da yükseleceği beklentisini sürdürüyor.

16 /18 Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir? Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir.

17 /18 Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.

