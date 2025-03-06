Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? sorularına yanıt arıyor. Altın fiyatları rekor seviyelere yakın seyrini sürdürdü. Altın yönünü Merkez Bankası’nın faiz kararı ile belirleyecek. İslam Memiş tarih vererek uyardı. Peki altın alınmalı mı satılmalı mı? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın bugün kaç TL? 6 Mart Perşembe çeyrek, cumhuriyet yarım altın fiyatı...
Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...
Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Ticaret savaşlarını başlatmak için elini hızlı tutan Trump, altındaki yükselişi körüklüyor. Riskten beslenen altın rekor üstüne rekor kırıyor. Uzmanlardan 2025 yılı altın yorumları gelmedi. Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 3.416,03 TL
Gram altın satış fiyatı 3.416,64 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 5.655,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 5.700,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 22.547,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 22.708,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 11.309,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 11.402,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 3.158,39 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 3.186,38 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ATA altın alış fiyatı 22.859,73 TL
ATA Altın satış fiyatı 23.432,72 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam atın alış fiyatı 22.203,80 TL
Tam altın satış fiyatı 22.638,27 TL
Altın yorumu: 2025'te altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analistler yorumladı
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ekseninde haftanın kalanını değerlendirdi. Merkez Bankası'nın olası faiz indirimden sonra dolar hariç tüm varlıklarda düşüş beklediğini söyledi.
İslam Memiş, altın ekseninde haftanın kalanını değerlendirdi. Merkez Bankası'nın olası faiz indirimden sonra dolar hariç tüm varlıklarda düşüş beklediğini söyledi. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in kişisel Youtube kanalında yaptığı tahminler şöyle:
"1922 dolar seviyesinde %1'lik bir yükseliş var onsaltın tarafında. Geçen hafta 100 dolar değer kaybetmişti. 1955 dolar seviyesindeydi. Geçen hafta pazartesi günü 1955 dolar seviyesinde olan ons altının 835 dolar seviyesine kadar yük gerilediğini gördük ve 2855 dolar seviyesinden haftayı tamamladı.
Geçen haftalık bazda 100 dolar değer kaybı gördük. Çok hızlı bir düşüş gördük ve şu anda tekrar tepki alımıyla birlikte 2920 dolar seviyesine yükseldi. Normalde 2900 dolar seviyesiydi direnç seviyesi, 2923 dolar seviyesi oldu.
Neden oldu? Neden 2900 dolar seviyesine yukarı yönlü kırdı?
Çünkü Amerika'ya karşı vergiyle alakalı misilleme haber akışları geldi. Trump yine %15 olan, %20 olan vergileri yine arttırdı. Ve ticaret savaşları hız kesmeden devam ediyor. Avrupa ve birçok ülkede Amerika'nın vergilerini arttırdı ve dolayısıyla burada da ticaret savaşı başladı. Bu gerilimle birlikte 2900 dolar direnç seviyesi yukarı yönlü kırıldı.
Biz bu hafta aşağıda 2830 yukarıda 2900 dolar aralığını haftalık bazda takip ediyoruz. Beklemeye de yine devam ediyoruz. Ancak ticaret savaşlarının hızlıca devam etmesi Trump'ın yeni söylemleriyle birlikte 2920 dolar seviyesine kadar yükselen bir ons altın var karşımızda.
Beklentim yine negatif yönde devam ediyor. Bu fiyatlardan ons altın kesinlikle almam. Ne zaman ki 2800 dolar seviyesine altına sarkar o zaman pozisyon alırım. Dolar pozisyonumuzu arkadaşlarımızla birlikte tutmaya devam ediyoruz.
Gelelim gram altına.
Gram altın TL fiyatı şu anda yurt içi piyasalarda 3.480 TL seviyesinde. Gram altın geçen hafta 3.335 TL seviyesine kadar gerilemişti. Ve geçen haftada korkan ürkem varsa %50 alım yapabilir söylemim vardı. Alan almıştır almayan almamıştır.
Ancak ben kendi paramla TL işlemi yapmadığımız için biz yol arkadaşlarımızdan TL diye bir parayla pozisyon almadığımız için biz dolarla işlem yapmaya devam ediyoruz.
Yine TL üzerinde işlem yapanlar ona göre kararını versin.
Perşembe günü hem Avrupa Merkez Bankası hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Faiz toplantısı olacak, faiz kararlarını açıklayacaklar.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası muhtemelen 250 baz puanlı bir faiz indirimi yapacak.
Avrupa Merkez Bankası muhtemelen 25 bas puanlı bir faiz indirimi yapacak. Ve cuma günü, önemli bir gün, tarım dışı istihdam verisi var saat 16.30'da. Ve beraberinde işsizlik rakamları var.
Haftayı zaten ikiye ayırmıştık. Çarşamba gününden önce, çarşamba gününden sonra, çarşamba gününe kadar bu yükselişleri gördük.
Dolar karşısındaki bütün varlıklarda. Şimdi çarşambadan sonra dolar karşısındaki varlıklarda düşüş beklediğimi söyleyebilirim kıymetli arkadaşlar."
Mart ayı için altınla ilgili öngörülerini paylaşan Memiş, şu açkılamayı yapmıştı:
Ons altın 2800 dolar seviyesinin altına sarkınca ben size işaret vereceğim. Kademeli alıma başlayacağız biz yol arkadaşlarımızla. 2770 dolar seviyesi gelince diyeceğim ki hadi hazırlayın çantalarınızı başlıyoruz. Gram altın da 4 gün içinde 135 liralık bir kayıp yaşadı. Ons altındaki geri çekilmeyle birlikte gram tarafında da 3.400'ün altına sarkmalar bekliyoruz.
Bunun akabinde 3380, 3350 gibi rakamları kademeli olarak bekliyoruz. Temmuz ayında 3700-3800 yılın ikinci yarında da 4000-4500 TL beklentimiz devam ediyor, gram altın cephesinde."
Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir?
Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir.
Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.
Ayar, gram alaşımda bulunan altın miktarına göre belirlenir. Söz gelimi; 24 ayar altın saf altındır ve 1000 miligramdır. 22 ayarda gram başına 916 mg, 18 ayarda 750 mg , 14 ayarda 583 mg altın bulunur. Genellikle dışsatım için kullanılan 21 ayar altında ise, 875 mg altın bulunur. 18 ayarlık altın alaşımları da içlerindeki gümüş ve bakır miktarlarına göre renk alır ve ayrılırlar. Örneğin; Yeşil altında %25 gümüş, sarı altında % 12.5 gümüş ve % 12.5 bakır, pembe altında % 0.6 gümüş ve % 19 bakır, kırmızı altında ise % 25 bakır bulunur.