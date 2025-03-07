Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? sorularına yanıt arıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında yukarı yönlü seyirde başladı. Peki altın alınmalı mı satılmalı mı? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın bugün kaç TL? 8 Mart Cuma çeyrek, cumhuriyet yarım altın fiyatı...
Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...
Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Ticaret savaşlarını başlatmak için elini hızlı tutan Trump, altındaki yükselişi körüklüyor. Riskten beslenen altın rekor üstüne rekor kırıyor. Uzmanlardan 2025 yılı altın yorumları gelmedi. Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 3.415,60 TL
Gram altın satış fiyatı 3.416,26 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 5.633,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 5.687,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 22.461,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 22.655,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 11.264,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 11.373,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 3.154,18 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 3.174,10 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ATA altın alış fiyatı 22.841,83 TL
ATA Altın satış fiyatı 23.414,38 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam atın alış fiyatı 22.158,78 TL
Tam altın satış fiyatı 22.592,39 TL
Altın yorumu: 2025'te altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analistler yorumladı
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası'nın politika faizini 250 baz puan indirmesinin ardından Youtube kanalında bu kararın altına etkisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş'in tahmin ve öngörüleri şöyle:
"Borsada yükselişler var, dolarda düşüşler var, euro-dolar parodisinde agresif yükselişler var, dolar endeksinde düşüşler var, altın stabil ama gümüş fiyatları yükseliyor.
Bayağı kafa karışıklığının olduğu bir fiyatlama var. Ama genel tabloya baktığımız zamanda iyimser. Herhangi bir problem yok karşımızda.
Ons altın 2920 dolar seviyesinde neyi bekliyor?
Stabil.
Bir bakıyorsunuz işte 2900 dolar seviyesinin altını sarkıyor.
Oradan tekrar 2920 dolar seviyesinin üzerine atıyor.
Oyalanıyor.
Neden oyalanıyor?
Amerika'da tarım dışı istihdam verisi açıklanacak, işsizlik rakamları açıklanacak bu haftanın küresel piyasalar için önemli bir veriyesi.
Dolayısıyla yarın saat 16.30'da bu veri açıklandıktan sonra kendine yeni bir yön belirleyecek ons altın
Ya yukarıda 2960 dolar seviyesi var orayı hedef alacak.
Ya da aşağıda 2.880 dolar veya 2.850 dolar seviyesinden haftalık bir kapanış gerçekleştirecek.
Yukarı mı aşağıya mı? Bu kırılma saat 16.30'da belli olacak arkadaşlar. O yüzden yarınki veriyle birlikte konsantre tarafında yeni bir trend oluşacak.
Ya haftalık bazda 2.860, 2.850 bant aralığında kapatacağız haftalık bazda.
Ya da yukarıda 2960 dolar bu direnç seviyelerinde kapanış yapacağız.
Bu kırılma anını yarın saat 16.30'da hep beraber görmüş olacağız.
Biz dolarda beklemeyi tercih ediyoruz ve dolarda kenarda sessizce beklemeye devam ediyoruz.
Biz 2800 dolar seviyesinin üzerinde bir hamle yapmayacağız.
Yapsaydık geçen hafta yapardık.
2835 dolar seviyesine kadar geriledi malum. Hayır yapmadık. Sadece gram altın yatırımcısına uyarıda bulundum.
Eğer sabredemiyorsanız, ofluyorsanız, pufluyorsanız %50 alım yaparsınız.
Belki alım yapan olmuştur. Burada da ciddi bir düşüş vardı gram altın tarafında.
O da neydi?
3.335 lira seviyesine kadar gerilemişti. Eğer sabredemiyorsanız ki altın yatırımcısı genelde sabırsız olur. Dolayısıyla şu anda 3.487 lira seviyesinde gram altı, 3.400-3.500 lira aralığında oyalanıyor. Ona göre karar verirsiniz."
Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir?
Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir.
Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.
Ayar, gram alaşımda bulunan altın miktarına göre belirlenir. Söz gelimi; 24 ayar altın saf altındır ve 1000 miligramdır. 22 ayarda gram başına 916 mg, 18 ayarda 750 mg , 14 ayarda 583 mg altın bulunur. Genellikle dışsatım için kullanılan 21 ayar altında ise, 875 mg altın bulunur. 18 ayarlık altın alaşımları da içlerindeki gümüş ve bakır miktarlarına göre renk alır ve ayrılırlar. Örneğin; Yeşil altında %25 gümüş, sarı altında % 12.5 gümüş ve % 12.5 bakır, pembe altında % 0.6 gümüş ve % 19 bakır, kırmızı altında ise % 25 bakır bulunur.